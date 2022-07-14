Можно ли фотографировать спящих людей: суеверия, которые сулят беды

На время сна люди становятся беззащитными и уязвимыми для злых духов

В народе существует множество примет и суеверий, связанных с различными вещами. Более популярны приметы с зеркалами, нательными крестиками, порогом дома и многими другими событиями. Также известно суеверие о том, якобы нельзя фотографировать людей, которые находятся в состоянии сна.

Суеверные люди считают такие снимки предвестниками беды, пишет rsute. Верят, что это отнимает силы спящего и сулит ему страшные болезни, и даже смерть.

Откуда взялась примета о том, что нельзя фотографировать спящих людей

В конце XIX века в Европе пошла странная мода на фотографирование недавно умерших людей, в частности детей. Им наносили макияж, наряжали в костюмы, придавали им натуральные позы и усаживали так, как будто они живые. Подчеркнем, что такие посмертные кадры в ту пору были модными и считались настоящим искусством.

Сейчас такой "креатив" считается дурным предзнаменованием у суеверных людей.

Почему нельзя фотографировать спящих людей

С древних времен считалось, что во время сна душа человека покидает свое физическое тело и отправляется странствовать по другим мирам. Именно в это время спящие становятся незащищенными и уязвимыми для злых существ. Спящих запрещается не то, что фотографировать, а просто трогать, переворачивать, переносить, потому что вернувшись, душа может не найти свое тело.

На снимок спящего человека, как считается, могут навести сглаз или порчу.

Почему нельзя фотографировать человека: рациональный подход

Люди, не верящие в суеверия, считают, что ничего страшного в том, чтобы фотографировать спящего, нет. Единственно, о чем нужно помнить – это разрешение самого человека на подобные снимки, ведь никто не хочет чтобы вторгались в его личное пространство без разрешения.

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