Чому постільну білизну потрібно міняти у певний день тижня: можна уникнути злиднів

Вірити в прикмети чи ні, особиста справа кожного, проте не варто забувати, що вони з’явилися не просто так.

Кожен предмет у будинку має певну енергетику, і тільки від нас залежить те, якою вона буде: позитивною чи негативною. Якщо неправильно себе "поводити" з певними речами в будинку, то це може призвести до безлічі проблем та злиднів. Раніше ми писали про предмети, яких терміново потрібно позбутися в будинку, а тепер ми хочемо розповісти, в які дні правильно перестилати постільну білизну, щоб не наражати себе на неприємності.

Виявляється, є певні дні, в які не можна нічого робити з постільною білизною, інакше до хати можна притягнути неприємності, біди, проблеми зі здоров’ям та злиднів, пише видання "Так просто". Розберімося, які дні сприятливі, а які немає для прання і прибирання постільної білизни.

В які дні потрібно міняти постільну білизну

У народі вважається, що білизна, випрана в понеділок, забезпечить міцний і спокійний сон.

Ще стародавні знахарки називали найвдалішим днем для зміни постелі — суботу. Вважалося, що тоді в сім’ю прийде успіх, міцне здоров’я та гарний настрій.

Займатися пранням постільної білизни краще на початку тижня: у понеділок чи вівторок. Плюс до всього, щоб уникнути проблем зі здоров’ям, білизну потрібно вивертати навкруги.

Дуже сприятливий день для зміни білизни – четвер. Цей день тижня несе із собою добробут, процвітання, відмінне самопочуття та успіх.

Позитивно на насінні позначиться, якщо постільну білизну змінити в молодик. У народі вірять, що це допоможе налагодити атмосферу в будинку, і принесе гармонію та любов.

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Коли не можна міняти постільну білизну

У жодному разі не варто міняти постільну білизну у дні релігійних свят та в неділю. Відповідно до народних прикмет, зміна постільної білизни в останній день тижня принесе до будинку багато непотрібних проблем та неприємностей. З цієї ж причини не можна нічого робити з ліжком та у п’ятницю.

Також важливо стежити, щоб постільне було постільне навиворіт. Це також може спричинити неприємності.

Раніше "Телеграф" писав, які кімнатні рослини не варто тягнути в будинок, оскільки вони приваблюють біди, хвороби та проблеми.