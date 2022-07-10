Почему постельное белье нужно менять в определенный день недели: можно избежать нищеты

Верить в приметы или нет, личное дело каждого, однако не стоит забывать, что появились они не просто так.

Каждый предмет в доме обладает определенной энергетикой, и только от нас зависит то, какой она будет: положительной или негативной. Если неправильно себя "вести" с определенными вещами в доме, то это может привести к множеству проблем и нищете. Ранее мы писали о предметах, от которых срочно нужно избавиться в доме, а теперь мы хотим рассказать, в какие дни правильно перестилать постельное белье, чтобы не подвергать себя неприятностям.

Оказывается, есть определенные дни, в которые нельзя ничего делать с постельным белье, иначе в дом можно притянуть неприятности, беды, проблемы со здоровьем и нищету, пишет издание "Так просто". Давайте разберемся, какие же дни благоприятны, а какие нет для стирки и уборки постельного белья.

В какие дни нужно менять постельное белье

В народе считается, что белье, постиранное в понедельник, обеспечит крепкий и спокойный сон.

Еще древние ведуньи называли самым удачным днем для смены постельного белья — субботу. Считалось, что тогда в семью придет удача, крепкое здоровье и хорошее настроение.

Заниматься стиркой постельного белья лучше в начале недели: в понедельник или вторник. Плюс ко всему, чтобы избежать проблем со здоровьем, белье нужно выворачивать наизнанку.

Очень благоприятный день для смены белья — четверг. Этот день недели несет с собой благополучие, процветание, отличное самочувствие и успех.

Положительно на семе скажется, если постельное белье сменить в новолуние. В народе верят, что это поможет наладить атмосферу в доме, и принесет гармонию и любовь.

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Когда нельзя менять постельное белье

Ни в коем случае не стоит менять постельное белье в дни религиозных праздников и в воскресенье. Согласно народным приметам, смена постельного белья в последний день недели принесет в дом много ненужных проблем и неприятностей. По этой же причине нельзя ничего делать с постелью и в пятницу.

Также важно следить, чтобы постельное не было постелено наизнанку. Это также может привести к неприятностям.

Ранее "Телеграф" писал, какие комнатные растения не стоит тащить в дом, так как они притягивают беды, болезни и проблемы.