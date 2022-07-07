Три "мертвих" предмети в будинку, яких потрібно позбутися: притягують нещастя

На думку езотериків, є те, що в жодному разі не можна зберігати в житлах

В езотериці вважається, що кожен предмет домашнього побуту, та й взагалі будь-який елемент інтер’єру має певну енергетику. Крім тріснутого дзеркала, не варто зберігати в будинку й інші речі, оскільки вони притягують негатив і нещасливі події у життя господарів житла.

Як пише "Телеграф", езотерики виділяють щонайменше три прикмети, до яких варто прислухатися. Якщо ви продовжите зберігати в будинку деякі речі та ще й користуватися ними, можна чекати біди.

Які речі не можна зберігати у будинку

"Мертві" предмети

Мова про ті речі, які колись були живими. Це можуть бути елементи декору, наприклад шкіри вбитих тварин, висушені роги і комахи або засушені рослини. Такі "мертві" предмети не мають живу енергію, а притягують негатив і навіть бідність, оскільки перекривають грошовий потік.

Неробочий годинник

Езотерики впевнені, що відсутність руху та застій рано чи пізно ведуть до накопичення негативної енергії. Годинник, який раніше ходив, а тепер стоїть – саме такий випадок. Вважається, що неробочі годинники відлякують успіх і гроші, які люблять рух та розвиток.

Битий посуд

Знову ж таки мова про речі, які розбилися чи тріснули, а отже – енергообмін порушено. Енергетика, що накопичується в поламаних предметах, несе власнику будинку лише негатив та нещастя. Тому, до речі, є прикмета, що не можна пити з надбитої чашки.

Раніше "Телеграф" писав, які кімнатні рослини не варто тягнути в будинок, оскільки вони притягують біди, хвороби та проблеми.