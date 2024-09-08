Їхав на червоний: у Києві водій збив на переході візок з дитиною (відео)

Автомобіліст не пропустив людей

У неділю, 8 вересня, у Голосіївському районі Києва сталась ДТП збили дитину у колясці на пішохідному переході. Є постраждалі.

У хлопчика закрита черепно-мозкова травма і підозра на перелам носа. Про це повідомляють телеграм-канали з посиланням на поліцію.

Батько з 3-річним сином у візочку перетинав дорогу на зелене світло. Але їх не пропустив водій автомобіля, врізавшись просто у візочок. Дитину доставили в "Охмадит".

Раніше "Телеграф" писав, що в середу, 4 вересня, в Оболонському районі столиці утворився величезний затор. За попередніми даними, причиною пробки стала смертельна ДТП на проспекті Степана Бандери. Окрім цього, у Кривому Розі, попередньо в центрально-міському районі міста, перевернулася фура з понад сотнею поросят. Інцидент стався у недільний день, 1 вересня.