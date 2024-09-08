Ехал на красный: в Киеве водитель сбил на переходе коляску с ребенком (видео)

Автомобилист не пропустил людей

В воскресенье, 8 сентября, в Голосеевском районе Киева произошло ДТП сбили ребенка в коляске на пешеходном переходе. Есть пострадавшие.

У мальчика закрыта черепно-мозговая травма и подозрение на перелом носа. Об этом сообщают телеграмм-каналы со ссылкой на полицию.

Отец с 3-летним сыном в коляске пересекал дорогу на зеленый свет. Но их не пропустил водитель автомобиля, врезавшись прямо в коляску. Ребенка доставили в "Охмадит".

Ранее "Телеграф" писал, что в среду, 4 сентября, в Оболонском районе столицы образовалась огромная пробка. По предварительным данным, причиной пробки стало смертельное ДТП на проспекте Степана Бандеры. Кроме этого, в Кривом Роге, предварительно в центрально-городском районе города, перевернулась фура с более сотней поросят. Инцидент произошел в воскресный день, 1 сентября.