На швидкості влетіли в дерево: на Волині в ДТП загинуло двоє 18-річних хлопців

У ту трагічну мить загинуло двоє юнаків

На Волині сталася жахлива ДТП. 26 серпня між селами Старосілля та Годомичі автомобіль Nissan врізався в дерево. Його 18-річний водій не впорався з керуванням і допустив зіткнення.

В аварії також загинув його пасажир, якому також було 18 років. Про це повідомили у ГУ НП у Волинській області.

Деталі аварії

Як видно на фото, удар був дуже сильним, адже від машини майже нічого не залишилось. Авто перетворилось на купу металу.

Слідчі органи розпочали кримінальне провадження за статтею 286 (частина 2 та 3) Кримінального кодексу України. Ці статті передбачають відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до тяжких наслідків або смерті потерпілих.

Також у ГУНП повідомили про ще одну аварію, яка сталась того ж дня на дорогах Волинської області. Там зіткнення сталось з вини 60-річного водія Mercedes. Причина ДТП — не врахування дорожньої ситуації. Він зіштовхнувся з автомобілем ВАЗ. За кермом перебував 55-річний водій, він отримав травми. А його молодий пасажир (чоловіку було 36 років) загинув на місці ДТП.

Раніше "Телеграф" також писав, де зараз перебуває засуджений за п'яну ДТП Михайло Єфремов. Він виявився путіністом.