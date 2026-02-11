В Канаді сталося одне з найважчих масових вбивств. Жінка влаштувала стрілянину у школі

Нападниця врешті решт вбила й себе

У школі канадського містечка Тамблер-Рідж у провінції Британська Колумбія жінка вчинила стрілянину. Загинули 10 людей, зокрема й сама нападниця.

Що треба знати:

Мотиви нападниці поки залишаються невідомими

У школі виявили шість тіл, ще одна людина померла у "швидкій"

Ще два тіла виявили у приватному помешканні, повʼязаному з інцидентом

Школа, де стався напад

Як це повідомляє CBC News, трагедія сталася ввечері у вівторок. За даними правоохоронців, 25 осіб потребували медичного огляду.

У поліції підтвердили загибель десяти людей унаслідок стрілянини в Тамблер-Ридж. Шість тіл у вівторок виявили на території старшої школи, одна особа загинула дорогою до лікарні. Ще двох людей знайшли мертвими у приватному помешканні, повʼязаному з інцидентом. Раніше також стало відомо про загибель самого нападника, — йдеться у повідомленні

За словами правоохоронців, нападниця загинула від "травм, які заподіяла собі сама". Її особу та можливі мотиви не уточнюють.

Правоохоронці біля місця трагедії

Стрілянина у Тамблер-Ридж — одне з найбільших масових вбивств у Канаді

Тамблер-Ридж — маленьке містечко з населенням у 2,5 тис. людей. Воно розташоване у гірському регіоні на півночі Британської Колумбії. У школі, де стався напад, навчається 160 учнів.

Трагедія, що сталася там зараз — одне із найважчих масових вбивств у сучасній історії Канади. Найбільш кривава масова стрілянина сталася у Канаді у 2020 році. Тоді мешканець сільського регіону провінції Нова Шотландія розстріляв 22 людини.

Як повідомляв "Телеграф", влітку минулого року у Нью-Йорку (США) чоловік застрелив чотирьох людей, один з яких — офіцер поліції. Після цього він здійснив суїцид.