Жінка викинулася з дитиною з 9 поверху в Запоріжжі. Всі деталі трагедії

Постраждалих забрала "швидка"

У Запоріжжі вранці у понеділок, 19 січня жінка викинула з вікна квартири на дев'ятому поверсі свою доньку. Після цього жінка й сама вистрибнула у вікно.

Про це повідомляє поліція Запорізької області. Там уточнили, що повідомлення про подію надійшло до чергової частини Олександрівського відділу поліції о 9:39 від лікарів "швидкої".

Попередньо встановлено, що жінка викинула з вікна свою восьмирічну доньку та стрибнула слідом. І дівчинку і матір госпіталізовано. На місці події працюють поліцейські, вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, у 2025 році Києві неповнолітня дівчина вистрибнула з вікна багатоповерхівки на очах матері. Пригода сталася на вулиці Богатирській, 6а, що у північній частині міста (Оболонський район).

Також "Телеграф" повідомляв, що у Тернополі жінка намагалася покінчити життя самогубством, адже за кілька годин до цього, під час купання втопила у ванні свою доньку, якій було 2,5 роки. Жінка каже, коли зрозуміла, що накоїла, намагалася реанімувати дитину, але не змогла, тому вирішила стрибнути з вікна.