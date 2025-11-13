В Італії українка вбила 9-річного сина і намагалася вчинити самогубство: що відомо про трагедію

Після новини про вбивство українкою власної дитини в Муджі, Італія, оголосили траур

В італійському місті Муджа (провінція Трієст) 12 листопада сталася трагічна подія: 55-річна громадянка України вбила свого дев'ятирічного сина Джованні, після чого спробувала накласти на себе руки. Тіло дитини та поранену жінку виявили поліцейські.

Що потрібно знати

Батько дитини звернувся до поліції після того, як дитина та колишня дружина не відповідали на дзвінок

Жінку вдалося врятувати, зараз вона перебуває у лікарні

Сім'я перебувала під наглядом соцслужб, у Муджі оголосили жалобу

За даними італійських правоохоронців та медіа, 58-річний батько – громадянин Італії – мав забрати сина близько 21:00, але не зміг додзвонитися ані до дитини, ані до матері. Запідозривши недобре, він викликав поліцію. Поліцейські разом із пожежниками увірвалися до помешкання та виявили хлопчика мертвим. Поруч лежала його мати з перерізаними венами. Жінку негайно госпіталізували, наразі загрози її життю немає.

Хвилина мовчання біля мерії міста Муджа

Вранці 13 листопада суд ухвалив рішення про арешт українки за вбивство власного сина, після чого її перевели до в’язниці Трієста. Слідчі, проаналізувавши покази батька, сусідів та соціальних служб, дійшли висновку, що саме мати завдали фатальних поранень сину, а згодом намагалася вчинити самогубство.

Мер Муджії повідомив, що родина перебувала під наглядом соціальних служб. За його словами, ситуація в сім’ї "була складною, але не драматичною". Після розлучення хлопчика виховував батько, однак суд дозволив матері регулярно бачитися з дитиною. У день трагедії, за словами батька, нічого не свідчило про можливу небезпеку.

Місцеві мешканці вже висловили шок через те, що сталося, а у самому місті оголосили траур. "Жителі спустошені. Я вже зустрівся з представниками соцслужб: ми намагаємося бути якнайближче до людей. Це була частина нашої громади, їх знав навіть парафіяльний священник", – зазначив мер. В Муджі, за даними перепису 2008 року, проживало понад 13 тисяч людей.

Допис мера міста про оголошений траур в Муджі

