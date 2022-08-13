Народився в сорочці: під Дніпром школяр викинувся з 9 поверху

Що саме спровокувало хлопця до непоправного кроку наразі невідомо

В одному з міст Дніпропетровської області підліток вирішив покінчити із життям, вистрибнувши з вікна багатоповерхового будинку. На щастя, необдумані дії 12-річного хлопчика не закінчилися непоправними наслідками. Він вижив, проте із тяжкими травмами госпіталізований до лікарні.

Як повідомляє "Телеграф", посилаючись на видання "Дніпро оперативний", підліток, який є учнем сьомого класу однієї зі шкіл міста Жовті Води, заліз на дев'ятий поверх недобудованої багатоповерхівки, розташованої на вулиці Михайла Грушевського, після чого стрибнув донизу, проте під час падіння зачепився за дерево, що й врятувало йому життя.

Вул. Михайла Грушевського, м.Жовті Води

В результаті необдуманого вчинку школяр отримав численні травми, тож був доставлений до лікарні під пильний нагляд медиків.

Також відомо, що на момент огляду представниками правоохоронних органів мобільного телефону підлітка, там було виявлено листування з дівчиною, в якому він зізнавався у своїх намірах вчинити самогубство.

Причини такого жахливого рішення дитини не розголошуються.

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Варто відзначити, що, на жаль, подібний трагічний випадок не є рідкістю. Зокрема, лише напередодні з вікна багатоповерхівки у місті Дніпро випав 25-річний молодик, а кількома днями раніше тяжких травм від падіння з висоти отримала 15-річна дівчина. Вона випала з п'ятого поверху, проте вижила. Наразі її здоров'ям опікуються лікарі.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як під Києвом маленькі діти ледь не випали з вікна багатоповерхового будинку. Очевидцям вдалося зняти моторошне відео небезпечної гри малечі.