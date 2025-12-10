На Чернігівщині поліцейська машина збила двох людей на переході: загинула дитина (відео 18+)

Патрульні їхали на виклик про ДТП

У місті Прилуки Чернігівської області автомобіль патрульної поліції на пішохідному переході збив двох пішоходів. Внаслідок цього жінка отримала травми, а дитина загинула.

Що потрібно знати:

Екіпаж поліції їхав на виклик із включеними проблисковими маячками

Поліцейські потрапили у ДТП на автомобілі Mitsubishi Outlander

Розслідуванням події займатиметься ДБР

Відповідна інформація рознеслася соціальними мережами 10 грудня. У пабліках також публікували відео моменту події.

Увага! На відео присутня сцена не для людей зі слабкими нервами.

Своєю чергою у пресслужбі Національної поліції Чернігівської області прокоментували смертельну ДТП. Там заявили, що наряд групи реагування патрульної поліції, рухаючись за викликом на службовому автомобілі Mitsubishi Outlander із включеними проблисковими маячками, на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на жінку з дитиною. Остання загинула від травм.

"Керівництво Нацполіції негайно ініціювало проведення службового розслідування. Поліцейських відсторонено від служби", — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Розслідуванням події займатиметься ДБР.

