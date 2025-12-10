Самогубство чи вбивство? У справі про загибель сина космонавта Каденюка цікавий поворот

Причину смерті встановить експертиза

У Києві знайшли мертвим сина космонавта Леоніда Каденюка. Тіло 41-річного Дмитра Каденюка виявила вранці 10 грудня його мати та вдова першого космонавта незалежної України – Віра Каденюк у його квартирі на площі Лесі Українки у столиці.

Цю інформацію "Телеграфу" підтвердили власні джерела. Знайомі родини розповіли, що тіло Дмитра лежало біля вхідних дверей. Тіло було у крові та з порізами, у руці був ніж. Жодних передсмертних записок не знайшли, характер ушкоджень може свідчити про можливу боротьбу. Поліція розпочала розслідування за ч.1 ст.115 КК України — "Умисне вбивство", повідомляє "РБК-Україна". Причину смерті встановить судово-медична експертиза.

UPD. Станом на 15:30 за інформацією "РБК-Україна" поліція кваліфікувала смерть сина Каденюка як самогубство. Там повідомили, що на момент події двері були зачинені та не мають слідів злому.

"Загиблий упродовж тривалого часу мав депресивні розлади, що відображалось на його поведінці. Напередодні ввечері у чоловіка стався черговий нервовий зрив, а на ранок матір виявила його без ознак життя та повідомила до поліції", — повідомляють правоохоронці.

До цього в поліції поінформували, що про смерть 41-річного киянина із ножовими пораненнями стало відомо близько 8 години ранку.

Робота поліції

Дмитро Каденюк отримував погрози — що відомо

Леонід Каденюк помер 31 січня 2018-го від інфаркту у віці 67 років. Через пів року після його смерті з'явився невідомий родині чоловік, який заявив про свої права на їхню 4-кімнатну квартиру на Печерську.

Дмитро Каденюк

Вдова Каденюка розповідала, що у липні 2020 року на Дмитра Каденюка напав невідомий з ножем. Також вони із сином отримували численні погрози, навіть "відкопати чоловіка на Байковому і зруйнувати його могилу".

Телефонують і пишуть невідомі люди з різних номерів. Перша есемеска прийшла у грудні торік із текстом: "Я вас всех убью". Син написав заяву в поліцію. Але жодної перевірки не було, як і кримінального провадження. Це все не припинялося. А з середини березня взагалі нестерпно стало — по 20 дзвінків на день. І щоразу кажуть, що нам не жити, — продовжує. — Вимагають, аби в Росію забиралися, — розповідала Віра Каденюк у 2020 році

Леонід Каденюк

Нагадаємо, Леонід Каденюк — перший і єдиний космонавт незалежної України, про його життя та кар’єрний шлях зняли документальний фільм. Завдяки Каденюку у відкритому космосі двічі прозвучав наш національний гімн. На його пам’ятник власні кошти надав президент України Володимир Зеленський.