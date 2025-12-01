На Полтавщині п’яний сержант збив на узбіччі двох сестер: стали відомі подробиці моторошної ДТП

Дівчата загинули на місці пригоди

У неділю, 30 листопада, близько 19:30 на вулиці Радевича у місті Карлівка Полтавської області п’яний сержант поліції, перебуваючи за кермом власної "Hyundai Tucson", наїхав на двох неповнолітніх дівчат. Вони йшли узбіччям дороги.

17-річні сестри загинули на місці. "Телеграф" зібрав подробиці цієї жахливої трагедії.

Загиблі Вікторія та Вероніка Геращенко навчалися у місцевому ліцеї №4. Дівчатка мають ще одну єдиноутробну сестру й зазвичай скрізь завжди ходили разом. У той нещасливий вечір Віолети з ними не було.

Народження трійні 17 років тому стало справжньою сенсацією для Карлівки. З цієї нагоди місцева влада подарувала молодому подружжю, яке в один момент стало багатодітним, квартиру. Щоправда, за кілька років пара розлучилась, і мама тривалий час виховувала трійню одна. Згодом у дівчаток з’явився вітчим, а пізніше — братик по мамі.

Вікторія та Вероніка

Того вечора дівчатка поверталися додому з магазину, в якому працює їхня мати. Було темно, оскільки вуличні ліхтарі в місті не включають з огляду на складну енергетичну ситуацію.

Неймовірно, але "Hyundai Tucson" з п’яним сержантом за кермом, перетнувши вулицю, на великій швидкості виїхав на її протилежне узбіччя, по якому йшли неповнолітні.

"Вони ходили до мене на роботу, так як менший братик їхній захворів, температура була, а мені треба було на роботу піти, вони пішли замість мене. І поверталися вже додому, я з ними буквально за пару хвилин до цього говорила і все. Я відразу не повірила, у це важко повірити, я досі не вірю, хоча я їх бачила, я Вероніку цілувала, вона така холодна", — говорить на камеру "Суспільне Полтава" мама загиблих дівчат Оксана Геращенко.

Мама загиблих дівчат Оксана Геращенко

Тіла дівчат знайшли випадкові перехожі. Удар був такої сили, що одяг і речі відкинуло на кілька десятків метрів.

"Правоохоронець із місця ДТП зник, але невдовзі повернувся, — повідомила Полтавська обласна прокуратура. За попередніми даними, чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння. Наразі він затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Трійнята, двоє із яких загинули у ДТП

Речник Головного управління МВС у Полтавській області Юрій Сулаєв сказав "Телеграфу", що поліцейські Полтавщини надзвичайно обурені протиправним вчинком колеги й співпрацюють зі слідством, яке проводить ДБР. А також приносять свої щирі співчуття близьким та рідним загиблих.

За словами Юрія Сулаєва, підозрюваного у скоєнні тяжкого ДТП затримала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. На місце трагедії виїжджало обласне керівництво МВС. Доказову базу збирали фахівці обласної криміналістичної лабораторії.

Керівництво поліції Полтавщини ініціювало службове розслідування.

Трійнята, двоє із яких загинули у ДТП

Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб). Це карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Полтавської обласної прокуратури. Очолює групу особисто керівник відомства Євген Гладій, що вказує на надзвичайну важливість справи.

