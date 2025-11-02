Суддя на Lexus збила двох людей: деталі смертельної ДТП на Прикарпатті (фото)
-
-
Винуватці аварії було повідомлено про підозру
У селі Фрага Івано-Франківської області суддя за кермом автомобіля Lexus збила двох пішоходів. Внаслідок ДТП одна людина загинула, друга — отримала травми.
Що потрібно знати:
- ДТП сталося 31 жовтня на автодорозі "Мукачево – Львів"
- Водій не зменшила швидкість у нерегульованого пішохідного переходу
- Судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області повідомили про підозру, їй загрожує до 8 років позбавлення волі
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Там само опублікували фото з місця події.
Деталі ДТП
31 жовтня на автодорозі "Мукачево – Львів" суддя на Lexus UX 250h збив двох людей. Як з’ясувалося, вона не зменшила швидкість біля нерегульованого пішохідного переходу, що призвело до ДТП.
За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області було повідомлено про підозру.
Один із пішоходів загинув на місці, інший отримав тілесні ушкодження.
Наразі до Вищої ради правосуддя направлено подання про надання згоди на утримання під вартою підозрюваної судді та клопотання про тимчасове та усунення від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності.
Водночас у Державному бюро розслідувань повідомляють, що судді взяли зразки крові для проведення токсикологічної експертизи.
Кримінальне провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Наразі вже подано клопотання про надання згоди на затримання підозрюваної.
