Чоловік кинув гранату в поліцейських і поплатився життям на Київщині (фото)

Є постраждалі, у загиблого нападника знайшли іншу зброю

Чоловік на Київщині у Михайлівці-Рубежівці підірвав гранату. Внаслідок цього, п’ятеро поліцейських постраждали, зловмисник загинув

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції Україні. Подія сталась у суботу, 12 липня.

Пізно ввечері до поліції звернулась 18-річна дівчина та повідомила, що батько погрожував їй та родині застосуванням гранати та вогнепальної зброї.

Правоохоронці зайшли до будинку та в це час кривдник застосував бойову гранату та кинув її у бік поліцейських. Аби зупинити зловмисника, поліцейські здійснили постріли в бік нападника. 41-річний фігурант загинув на місці події.

Вибуховою хвилею від гранати потрощило помешкання

Поліція працювала на місці події

Граната

У поліції також показали фото. На одному з них видно кілька коробок, наповнених патронами різного типу, а також кілька розсипаних патронів. Деякі патрони є гільзами для дробовика, інші — менші, схожі на пістолетні або револьверні.

Зброя нападника

Також у помешканні знайшли револьвер з дерев'яною рукояткою. Це багатозарядна короткоствольна стрілецька зброя з обертовим барабаном, що виконує функцію магазину.

Як виглядає револьвер

"Внаслідок вибуху гранати п’ятеро працівників поліції отримали осколкові поранення. Потерпілих доставлено до лікарні для надання необхідної допомоги", — йдеться у повідомленні поліції.

Під час обшуку у домоволодінні виявлено та вилучено чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та посягання на життя працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 263, ст. 348 Кримінального кодексу України).

До речі, заступник голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції, генерал Андрій Нєбитов дав "Телеграфу" важливе інтервʼю — "Поліція за те, щоб люди мали зброю, в тому числі короткоствольну. Але за певних умов".