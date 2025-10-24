Серед загиблих - прикордонниця: чоловік підірвав гранату у поїзді на Житомирщині, багато жертв та поранених (фото 18+)
На місці події працюють слідчо-оперативні групи, поліцейські вибухотехніки, криміналісти та інші екстрені служби
У місті Овруч Житомирської області чоловік підірвав гранату у поїзді. Відомо про чотирьох загиблих та 10 постраждалих.
Що потрібно знати:
- Вибух стався близько 10:50 на пероні залізничного вокзалу у місті Овруч Коростенського району
- Внаслідок події загинули четверо людей
- Внаслідок цього загинув 23-річний мешканець Харкова, троє жінок віком 29, 58 та 82 років – мешканки Коростенщини та прикордонниця
Інформація про це з’явилась у пресслужбі поліції Житомирської області.
Тим часом у ЗМІ з’явилися перші світлини з місця події.
Увага! Кадри не для людей зі слабкими нервами.
Що повідомляють у поліції
Вибух стався близько 10:50 на пероні залізничного вокзалу в місті Овруч Коростенського району. За попередньою інформацією, четверо людей загинули, ще 10 отримали поранення, серед яких двоє прикордонників.
Попередньо встановлено, що працівники держприкордонслужби перевірили документи у пасажирів поїзда. У цей час на пероні один із чоловіків отримав вибуховий пристрій, після чого стався вибух.
Внаслідок цього загинув 23-річний житель Харкова, який мав вибухівку. Смертельні поранення також отримали троє жінок віком 29, 58 та 82 років – мешканки Коростенщини. Серед загиблих – прикордонниця.
Поліцейські проводять першочергові заходи. Попередня правова кваліфікація події – п. п. 1, 5 ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 348 (Зазіхання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону або військовослужбовця) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) КК України.
