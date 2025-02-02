Чоловік підірвав гранату у готелі Львова: є постраждалий та руйнування (відео)

За цим фактом відкрито кримінальне провадження

У мережі з’явилася інформація про вибух нібито гранати у готелі "Арена" у Львові в ніч проти 2 лютого. В результаті травмовано чоловіка.

Про це написали деякі місцеві пабліки. А незабаром ситуацію прокоментували у пресслужбі Поліції Львівської області.

Правоохоронці зазначили, що близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про вибух на вулиці Городоцькій в одному з готелів Львова. Незабаром на місце події прибули поліцейські.

Попередньо встановлено, що 44-річний львів’янин, перебуваючи на третьому поверсі готелю, покинув невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Дніпрі чоловік образився на своїх сусідів і кинув їм гранату в будинок. Через це почалася масштабна пожежа, і житло вигоріло майже вщент. Як пізніше з’ясувалося, причиною такого вчинку стала звичайна сварка під час спільного застілля.