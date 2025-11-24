Зварили голову та з'їли язик: чим закінчилося розслідування страшного вбивства 14-річної у Криму (фото, відео 18+)

Спіймати вбивць правоохоронцям вдалося абсолютно випадково

У далекому 1997 році в Криму було жорстоко вбито 14-річну дівчинку. Її відрубану голову кати зварили, язик з’їли, а череп покрили лаком.

Про це йдеться у матеріалі ТСН "Маніяки України". Зазначається, що батьки загиблої не повідомляли правоохоронців про її зникнення. Пізніше "друзі" дівчинки принесли батькам її куртку і заявили, що та нібито не хоче жити із сім’єю.

На вбивць правоохоронці вийшли випадково — коли затримали трьох хлопців за підозрою в пограбуванні кінотеатру та розбійному нападі на сторожа.

Скріншот з відеоматеріалу ТСН

"Коли проводили обшук у квартирі, знайшли людський череп, покритий лаком. Уся квартира була в сатаністській атрибутиці та плакатах. У процесі ми почали з’ясовувати, чи була це наруга над могилами, чи ще щось... І в процесі цієї роботи ми вийшли на вбивство, яке було скоєно ще роком раніше", — йдеться в повідомленні.

Вбивши дівчину, її кати спалили тіло у лісі. А відрубану голову привезли до квартири одного з них (майбутнього художника), зварили та з’їли язик. При цьому череп згодом хлопець покрив лаком і поставив у себе в кімнаті.

Череп убитої дівчини. Фото: Скріншот із відеоматеріалу ТСН

Правоохоронці говорили, що квартира студента художнього училища переповнена сатаністською атрибутикою та останнім часом (на той рік) це був уже третій випадок вчинення тяжкого злочину шанувальниками Сатани.

19-річний художник, у квартирі якого знайшли череп. Фото: скріншот з матеріалу ТСН

