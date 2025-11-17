Зниклу 13-річну дівчинку знайшли мертвою у Кременчуці. Всі деталі моторошної справи

Точна причина смерті не відома, але одна версія вже є

Полтавщину сколихнула трагедія, адже у Кременчуці поліція знайшла 13-річну зниклу дівчинку мертвою. Одна з версій слідства — падіння з висоти.

Що треба знати:

Дівчина-підліток зникла 16 листопада вдень

Поліція в ході розшуку знайшла неповнолітню біля недобудови

Точні причини та обставини смерті з'ясовуються

Як повідомили в поліції Полтавської області, 13-річна дівчинка перестала виходити на зв'язок вдень 16 листопада. Вже ввечері копи виявили її тіло біля недобудови на вулиці Київській.

За однією з версій слідства, дівчинка могла впасти з висоти. Однак, що саме сталося та точна причина смерті з'ясовуються. Відомо, що близькі звернулись до поліції о 22:30 16 листопада, вони повідомили про зникнення дівчинки.

Додаткову інформацію, що передувала такій поведінці дитини чи в якому стані знайшли її тіло, копи не наводять. Однак пошуки загиблої тривали недовго.

"У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали неповнолітню поблизу недобудови на вулиці Київській у Кременчуці. На жаль, дівчинка була без ознак життя", — йдеться у повідомленні.

Поліція вже розпочала кримінальне провадження за фактом смерті дитини. Причини та обставини події встановлює слідство.

