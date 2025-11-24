Сварили голову и съели язык: чем закончилось расследование страшного убийства 14-летней в Крыму (фото, видео 18+)

Поймать убийц правоохранителям удалось совершенно случайно

В далеком 1997 году в Крыму была жестоко убита 14-летняя девочка. Ее отрубленную голову палачи сварили, язык съели, а череп покрыли лаком.

Об этом говорится в материале ТСН "Маньяки Украины". Отмечается, что родители погибшей не сообщали правоохранителям о ее исчезновении. Позже "друзья" девочки принесли родителям ее куртку и заявили, что та якобы не хочет жить с семьей.

На убийц правоохранители вышли совершенно случайно — когда задержали трех парней по подозрению в ограблении кинотеатра и разбойном нападении на сторожа.

Скриншот из видеоматериале ТСН

"Когда проводили обыск в квартире, нашли человеческий череп, покрытый лаком. Вся квартира была в сатанистской атрибутике и плакатах. В процессе мы начали выяснять, было ли это надругательство над могилами или еще то-то… И в процессе этой работы мы вышли на убийство, которое было совершено еще годом ранее", — говорится в материале.

Убив девушку, ее мучители сожгли тело в лесу. А отрубленную голову привезли в квартиру одного из них (будущего художника), сварили и съели язык. При этом череп позже парень покрыл лаком и поставил у себя в комнате.

Череп убитой девушки. Фото: Скриншот из видеоматериале ТСН

Правоохранители говорили, что квартира студента художественного училища переполнена сатанисткой атрибутикой и за последнее время (на тот год) это был уже третий случай совершения тяжкого преступления поклонниками Сатаны.

19-летний художник, в квартире которого нашли череп. Фото: скриншот из материала ТСН

