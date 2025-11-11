Побачила серійного вбивцю по телевізору: як юна росіянка народила дитину "пологівському маніяку" (фото)

Більшість жертв "пологівського маніяка" — дівчата до 17 років

Понад 20 років (з 1980 до 2005) Сергій Ткач, якого називають "пологівський маніяк" ґвалтував та убивав дівчат та молодих жінок на території Дніпропетровської та Запорізької областей. За свої звірства він отримав довічне, вже в колонії він одружився з молодою росіянкою, яка закохалася в Ткача та розшукала його.

"Телеграф" розповідає про чоловіка, що творив страшні злочини та його останню дружину. Сергій Ткач народився у Росії, працював там експертом-криміналістом у міліції, проте невдовзі був звільнений за службову фальсифікацію.

Сергій Ткач

Першу дівчину вбив у Криму

Двічі був одружений, після розлучення на початку 1980-х років переїхав жити в Україну. Спочатку в Крим, де й скоїв свій перший злочин. Маніяк розповів, що у 1980 році у Сімферополі задушив і зґвалтував молоду жінку, а потім зателефонував в міліцію, щоб "допомогти колегам по службі виявити труп". Черговий по РВВС відмовився назвати своє ім'я, і ​​Ткач повісив трубку. "Так почалася моя 25-річна біганина" — розповідав він.

Аж до 2005 року Ткач вбивав та ґвалтував. Серед його жертв багато дівчаток, наймолодшій було лише 8 років. Суд довів 37 убивств (всі або із зґвалтуванням, або із задоволенням статевої пристрасті у збоченій формі), та декілька десятків зґвалтувань, що вчинив "пологівський маніяк". Всього за неофіційними даними та за словами самого Ткача, він здійснив понад 100 вбивств.

"Я чекав на вас 25 років" — слова Ткача при затриманні

У 2005 році Ткача затримали у його будинку у місті Пологи. Він зустрів оперативників словами: "Я чекав на вас 25 років". В його помешканні знайшли жіночі парасольки, сумки, туфлі, губні помади, дитячі зошити, ляльки, прикраси.

Комплексна психіатрична експертиза встановила, що він здоровий і здатен відповідати за свої дії. 23 грудня 2008 Ткач був засуджений до довічного ув'язнення. За скоєні ним злочини відбували покарання дев’ять невинних людей, один з яких покінчив з життям самогубством.

Пологівський маніяк

Останнє кохання "пологівського маніяка"

Ткач відбував покарання у житомирській виправній колонії. Там його знайшла Олена Булкіна — росіянка, яка побачила маніяка по телевізору та закохалась у нього, коли їй було лише 16 років.

Булкіна та Ткач

Вона почала розшукувати маніяка та у 2015 році таки знайшла його у житомирській колонії. Близько року вони листувалися, а потім росіянка приїхала до Ткача.

Маніяк та росіянка виглядають щасливими

Перше спілкування "закоханих" у в’язниці відбувалося через скло телефоном та у присутності наглядачів. Серійний вбивця зробив Булкіній пропозицію. Пара одружилася 9 грудня 2015 року, під час другого тривалішого побачення вона завагітніла. "Пологівській маніяк", який вже мав трьох дітей, знову став батьком у віці 64 років.

Під час другого побачення дівчина завагітнила

Проте, чи то кохання згасло, чи то очі в росіянки відкрилися — коли 4 листопада 2018 року "пологівський маніяк" помер в колонії від серцевої недостатності, вона відмовилася його ховати. Похороном серійного вбивці займалися співробітники в’язниці. Також відомо, що вихованням доньки, яку Олена Булкіна народила від "пологівського маніяка", займалися її батьки. Вона ж поїхала, змінивши ім'я.

