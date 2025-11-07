Вбивав, ґвалтував та "ховав" у колодязі. Хто такий "Бердянський маніяк" та який вирок почув (фото)

Чоловік вбивав жінок та неповнолітніх протягом трьох років

Справа "Бердянського маніяка" Руслана Хамарова у 2000-х сколихнула всю Україну. Адже чоловік не просто жорстоко вбив 11 жінок, він ще й "поховав" їх в одному місці — колодязі.

"Телеграф" розповість, усі деталі гучної справи, а також, який вирок отримав вбивця. Зауважимо, що вирок Хамаров почув у 2004 роців, а вбивати почав у 2000 році.

Смерть матері та втрата батька. Дитинство та юнацтво "Бердянського маніяка"

Вбивство 11 жінок, серед яких були неповнолітні жінки, швидко набуло розголосу в суспільстві. Адже маніяком виявився Руслан Хамаров 1973 року народження, якого сусіди описували тихим та дивакуватим чоловіком.

Бердянський маніяк Руслан Хамаров

Він мав психопатичні нахили та яскраву ненависть до жінок, що не раз демонстрував у суді. Свої дії вбивця обґрунтовував тим, що намагався "очистити світ від жінок". Підґрунтя цьому підклала дитяча травма, адже мати Хамарова наклала на себе руки, коли тому було лише 12 років. Від тоді юнак поневірявся по дитбудинках, адже його батько за 4 роки до смерті матері покинув сім'ю.

У 1991 році Хамаров був засуджений за крадіжку до 2,5 років позбавлення волі. Звільнився у 1993 році. До 1997 року жив у Запоріжжі, де повторно здійснив крадіжку та частину терміну (з 1997 по 2000 роки) провів у психіатричній лікарні. З 2000 року переїхав до Бердянська, де родичі купили йому кімнату.

Вбивства та ґвалтування жінок в Бердянську

У листопаді 2000 року Хамаров скоїв перше вбивство. Жертвою стала 47-річна жінка. Далі "Бердянський маніяк" перейшов до молодших жінок. Хамаров знайомився з майбутніми жертвами у парках, барах та вечірках. Запрошував додому, напував горілкою до втрати самоконтролю та починав ґвалтувати. Якщо жінка була проти та відмовляла, він вибачався, виходив в коридор, брав ніж та повертався до кімнати. Після вбивства Хамаров продовжував статевий акт, але вже з трупом. Усі вбиті жінки стали жертвами некрофілії "Бердянського маніяка".

Бердянський маніяк Руслан Хамаров

Цікаво, що маніяк міг тривалий час не митися та носив досить брудний одяг, однак жінки все одно йшли до нього додому. Усього з листопада 2000 по лютий 2003 року Хамаров вбив 11 жінок та дівчат.

"Хамаров не дебіл, а шизофренік. Інтелект у нього досить високий, побудова фраз грамотна. Докладно пам'ятає, де, що, коли і з ким зробив. Він легко знайомився із дівчатами. Вони добровільно йшли до нього, вступали у статеві контакти. Зазвичай жертва не встигала чинити опір. Тіло він загортав у простирадло, скидав уночі у колодязь і присипав сміттям. Криниця глибока, там навіть у спеку вода холодна, трупи лежали, як у холодильнику. Запаху не було. Місце глухе. От і не надходило від сусідів жодних сигналів ", — каже начальник УВС міста Бердянська Віктор Бурмаков.

Остання жертва та рішення суду. Як упіймали "Бердянського маніяка"

Останньою жертвою Хамарова стала Поліна Ізвекова, 17 років, яка вже мала дитину. Маніяк убив її 24 лютого 2003 року. А 27 лютого мати дівчини звернулася до міліції. 1 березня до Хамарова приїхав наряд міліції. У колодязі було виявлено тіло Ізвекової, тоді вбивця сказав: "Там ще десять". Його негайно заарештували. Згодом усі трупи дістали на поверхню.

На момент скоєння злочинів експертиза визнала Хамарова осудним, тому 9 лютого 2004 року суд осудив його до довічного ув'язнення. Хамаров отримав покарання за статтями 115 (частини 1 умисне вбивство двох і більше осіб) та 141 (грабіж) КК України.

