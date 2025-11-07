Убивал, насиловал и "хоронил" в колодце. Кто такой "Бердянский маньяк" и какой приговор услышал (фото)

Мужчина убивал женщин и несовершеннолетних в течение трех лет

Дело "Бердянского маньяка" Руслана Хамарова в 2000-х всколыхнуло всю Украину. Так как мужчина не просто жестоко убил 11 женщин, он еще и "похоронил" их в одном месте — колодце.

"Телеграф" расскажет все детали громкого дела, а также, какой приговор получил убийца. Заметим, что приговор Хамаров услышал в 2004 году, а убивать начал в 2000 году.

Смерть матери и потеря отца. Детство и юношество "Бердянского маньяка"

Убийство 11 женщин, среди которых были несовершеннолетние, быстро получило огласку в обществе. Ведь маньяком оказался Руслан Хамаров 1973 года, которого соседи описывали тихим и странным мужчиной.

Бердянский маньяк Руслан Хамаров

У него были психопатические наклонности и яркая ненависть к женщинам, что он не раз демонстрировал в суде. Свои действия убийца обосновывал тем, что пытался "очистить мир от женщин". Способствовала этому детская травма, ведь мать Хамарова покончила с собой, когда тому было всего 12 лет. С того времени юноша скитался по детдомам, ведь его отец за 4 года до смерти матери покинул семью.

В 1991 году Хамаров был приговорен за кражу к 2,5 годам лишения свободы. Освободился в 1993 году. До 1997 жил в Запорожье, где повторно совершил кражу и часть срока (с 1997 по 2000 годы) провел в психбольнице. С 2000 года переехал в Бердянск, где родственники купили ему комнату.

Убийства и изнасилование женщин в Бердянске

В ноябре 2000 года Хамаров совершил первое убийство. Жертвой стала 47-летняя женщина. Далее "Бердянский маньяк" перешел к женщинам по младше. Хамаров знакомился с будущими жертвами в парках, барах и на вечеринках. Приглашал домой, поил водкой до потери самоконтроля и начинал насиловать. Если женщина была против и отказывала, он извинялся, выходил в коридор, брал нож и возвращался в комнату. После убийства Хамаров продолжал половой акт, но с трупом. Все убитые женщины стали жертвами некрофилии "Бердянского маньяка".

Бердянский маньяк Руслан Хамаров

Интересно, что маньяк мог долго не мыться и носил довольно грязную одежду, однако женщины все равно шли к нему домой. Всего с ноября 2000 по февраль 2003 года Хамаров убил 11 женщин и девушек.

"Хамаров не дебил, а шизофреник. Интеллект у него достаточно высокий, построение фраз грамотное. Подробно помнит, где, что, когда и с кем сделал. Он легко знакомился с девушками. Они добровольно шли к нему, вступали в половые контакты. Обычно жертва не успевала оказать сопротивление. Тело он заворачивал в простыню, сбрасывал ночью в колодец и присыпал мусором. Колодец глубокий, там даже в жару вода холодная, трупы лежали, как в холодильнике. Запаха не было. Место глухое. Вот и не поступало от соседей никаких сигналов", – говорит начальник УВД города Бердянска Виктор Бурмаков.

Последняя жертва и решение суда. Как поймали "Бердянского маньяка"

Последней жертвой Хамарова стала Полина Извекова, 17 лет, которая имела ребенка. Маньяк убил ее 24 февраля 2003 года. А 27 февраля мать девушки обратилась в милицию. 1 марта к Хамарову приехал наряд милиции. В колодце было обнаружено тело Извековой, тогда убийца сказал: "Там еще десять". Его немедленно арестовали. Впоследствии все трупы достали на поверхность.

На момент совершения преступлений экспертиза признала Хамарова вменяемым, поэтому 9 февраля 2004 года суд приговорил его к пожизненному заключению. Хамаров получил наказание по статьям 115 (части 1 умышленное убийство двух и более человек) и 141 (грабеж) УК Украины.

