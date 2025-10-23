Ґвалтував, а потім душив своїх жертв, від чого отримував задоволення: що відомо про серійного вбивцю Кузьменка з Київщини

Кузьменко мав сім'ю, а знайомі про нього відгукувалися позитивно

Його називали "Елвісом" — за зачіску і схожість із музикантом, але насправді він став одним із найнебезпечніших серійних убивць в історії незалежної України. Йдеться про Юрія Кузьменка — колишнього таксиста і столяра з Київщини, який роками полював на жінок і жорстко вбивав їх. Зараз він відбуває покарання у в’язниці.

Що варто знати

Юрій Кузьменко, відомий як "Елвіс" роками полював на жінок різного віку, а його "почерк" включав пропозицію підвезти та вбивство у безлюдних місцях шляхом удушення

На вигляд він — звичайний чоловік, який їздив на "Ладі"

Офіційно доведено щонайменше 13 убивств, за які Кузьменко відбуває пожиттєве ув'язнення, хоча сам він заявляв про 206 жертв

Перше доведене вбивство відбулося у 2006 році. Тоді Кузьменко запропонував підвезти молоду дівчину додому, але завіз її на закинутий аеродром, де за матеріалами справи, її зґвалтував, а потім задушив. У документах фігурує прізвище потерпілої Гуйда.

Юрій Кузьменко

Після першого вбивства Кузьменко отримав задоволення, після чого став робити це регулярно. Його жертвами не завжди були молоді дівчата — вік і зовнішній вигляд абсолютно не мали значення, але це завжди були жінки. Одній із потерпілих було 90 років.

На вигляд Кузьменко був звичайним чоловіком — він їздив на старенькій "Ладі", на якій і підвозив своїх жертв. Він був у шлюбі — його дружина мала сина, якого вони разом виховували. Про насилля чи побиття у сім’ї Юрія немає інформації у мережі. Родичі і знайомі маніяка характеризували його як ввічливого і доброго чоловіка.

Юрій Кузьменко

Звідки взялося прізвисько Елвіс

Таке прізвисько Кузьменко отримав через свідчення однієї із його жертв. За її словами, Юрія вона зустріла в електричці і він їй сподобався, а коли вона вийшла на станції, чоловік пішов за нею, а потім напав. Кузьменко зґвалтував жінку і пограбував її. Коли вона давала свідчення у міліції, вказала, що нападник був схожий на співака Елвіса Преслі.

Юрій Кузьменко під час затримання

Кількість жертв Кузьменка

Офіційно проти "Елвіса" порушили кримінальну справу, яка налічувала щонайменше 13 епізодів із доведеними убивствами. Сам Кузьменко заявляв, що кількість його жертв — 206. За свої злочини він отримав довічне ув’язнення, яке відбуває у колонії 56 у Вишневому.

"Почерк" Кузьменка

За висновками слідства, Кузьменко часто підходив до жінок на зупинках або на вокзалах, пропонував підвезти, заводив у машину, а потім вивозив у безлюдні місця — узлісся, покинути аеродроми, околиці залізниць. Більшість нападів закінчувалися зґвалтуваннями, а коли жертва могла впізнати нападника, він її убивав (удушенням руками).

Кузьменко демонструє, як убивав своїх жертв

Кузьменко демонструє, як убивав своїх жертв