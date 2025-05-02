Вбивали по 50 людей, серед яких - діти. Рейтинг найкривавіших серійних вбивць України

Усі отримали довічне ув'язнення

В Україні отримав довічне ув'язнення громадянин Узбекистану, що вбив 11 людей. Він входить у рейтинг семи найкривавіших злочинців нашої країни.

"Телеграф" розповідає детальніше про сім найжорстокіших серійних вбивць України та їх злочини. Зауважимо, що основним критерієм формування цього списку була кількість жертв.

Рейтинг серійних вбивць в Україні

Андрій Чикатило

Народився на Сумщині, з 1978 по 1990 рік вбив від 53 до 65 осіб, серед яких були діти та жінки. Серед них: 21 хлопчик віком від 7 до 16 років, 14 дівчаток від 9 до 17 років, 17 дорослих дівчат та жінок. Свої вбивства Чикатило здійснював здебільшого на території сучасної Росії, проте в Україні його жертвами стали люди в Запорізькій та Донецькій областях, а також в Узбекистані. Перед його арештом двох людей встигли стратити за підозрою в скоєнні цих убивств. Чикатило називали: "Скаженим звіром", "Ростовським Різником", "Червоним Різником", "Вбивцею з лісосмуги", "Громадянином X", "Сатаною". Його стратили 14 лютого 1994 року.

Андрій Чикатило

Анатолій Онопрієнко

Його вважають одним з найжорстокіших вбивць після Чикатило. Він народився у Житомирської області, вбив з 1989 по 1996 роки щонайменше 52 людини, точна кількість його жертв не відома і до сьогодні. Він вбивав навіть цілі родини. Його називали "Український звір", "Термінатор", "Громадянин О". Отримав довічне ув'язнення, помер у 2013 році.

Анатолій Онопрієнко

Сергій Ткач

Його називали "пологівським маніяком". Визнали винним у вбивстві 37 осіб у період з 1980 по 2005 роки, але сам Ткач написав 107 явок з повинною. Та доведено було лише 37 вбивств. Його засудили в цілому до чотирьох довічних ув'язнень. Досі кількість жертв точно не визначена. Помер у в'язниці у 2018 році.

Сергій Ткач

Віктор Саєнко та Ігор Супрунюк

Їх називали "Дніпропетровські маніяки". Починали садисти із убивств котів та собак, але пізніше переключилися на людей. У 2007 році вони вбили 21 людину. Наймолодшій із жертв був 21 рік. Найстаршій – 70. Засуджені до довічного ув'язнення.

Сергій Довженко

Колишній оперативник міліції з Маріуполя. У період з 1999 по 2002 рік вбив 19 людей. Серед його жертв були 12-річна дівчинка та 4 міліціонери. Засуджений до довічного ув'язнення.

Сергій Довженко

Руслан Хамаров

Уродженець Бердянська, з 2000-го по 2003-й рік вбив 11 жінок. Відомий як "Бердянський маніяк". Засуджений до довічного ув'язнення.

Руслан Хамаров

Громадянин Узбекистану

Поліція не називає імені серійного вбивці, який забрав життя 11 осіб. Він отримав довічне ув'язнення, про що стало відомо 2 травня 2025 року. Його жертвами були чоловіки та жінки віком від 35 до 81 року. Злочинець душив або забивав камінням своїх жертв.

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