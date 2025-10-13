Алкоголь, вогонь і смерть: чим закінчилась історія 17-річної Юлії, яку спалили живцем у Харкові (фото, відео)

Звичайна вечірка молоді перетворилася на злочин

Харків, травень 2013 року. У звичайній квартирі в багатоповерхівці четверо молодих людей зустрічали вихідні — троє хлопців і сімнадцятирічна дівчина, Юлія Ірніденко. Вечір починався, як звичайна підліткова тусовка: пиво, гучна музика, сміх. А завершився криком, запахом гару і трагедією, що забрала життя молодої дівчини.

Вечірка, що не мали закінчитися в морзі

У компанії на момент трагедії були четверо:

Юлія Ірніденко , 17 років — тиха дівчина, мріяла вступити до вишу, підробляла на будівництві. збираючи кошти. Була четвертою дитиною в багатодітній родині.

Павло Губін , 22 роки, Юлію ледь знав, жив по сусідству з Сергієм. Працював охоронцем.

Сергій Синсиневич , 22 роки — власник квартири, знайомий Павла та Юлії, навчався в університеті внутрішніх справ.

ще один знайомий, ім'я якого не розголошувалося, виступив свідком, під час трагедії не був присутній у ванній.

Після півночі компанія перебрала. Слідством достеменно не встановлено, як Павло опинився в квартирі — за запрошенням Сергія чи піднявся сам — жив у квартирі внизу. Зазначається, що саме він приніс самогон — трилітрову банку мутної рідини. Павло хизувався: мовляв, горить не гірше за бензин. Він підпалив краплю на столі, і полум’я здійнялося над склом. Ніхто не надав цьому значення.

Юлія Ірніденко

Спалахнула за секунду

Коли Юлі від кількості випитого стало зле, хлопці відвели її у ванну — привести до тями холодною водою. Далі події розгорталися за лічені секунди. За версією слідства, Павло та Юля почали сваритися через те, що він зайшов, коли вона перевдівалась. Сергій намагався захистити дівчину, коли Павло почав агресивно поводитися. Під час сварки Павло, розлючений зауваженнями Сергія, схопив келих із самогоном, підпалив рідину й облив нею Юлю. Усе сталося за лічені секунди — дівчина спалахнула, немов факел. Хлопці розгубилися, не змогли швидко загасити полум’я.

Її доставили до опікового відділення у тяжкому стані — понад 90% тіла було вражено полум’ям. Перші дві доби дівчина ще була при свідомості та встигла дати покази.

"Він узяв запальничку і підпалив. Я сказала: "Не треба". Але вже було пізно" сказала Юля в присутності лікаря і слідчого

У крові дівчини було багато алкоголю — 2,4 проміле. Ситуацію ускладнило і те, що про опіки одразу не сказали, довелось ще чекати спецреанімацію. У лікарні Юля протрималася десять днів. Друга стадія опікової хвороби, інтоксикація, розпад тканин — організм не витримав. Дівчина померла 21 травня. Дівчину поховали в білій труні та весільній сукні.

П’ятнадцять років для одного

Суд тривав понад рік. Експертиза підтвердила, що опіки виникли від рідини з високим вмістом спирту. У вересні 2014 року Червонозаводський районний суд Харкова визнав Павла Губіна винним в умисному вбивстві з особливою жорстокістю і засудив до 15 років позбавлення волі. Родина дівчини отримала 600 тисяч гривень морального відшкодування.

Що з учасниками справи зараз

В 2016 році Павло Губін, який третій рік перебував в СІЗО, одружився просто за ґратами. Він познайомився з дівчиною, яка вирішила допомогти розібратися в справі — і стала його дружиною. Що ж до Синсиневича, то в 2019 році він втратив батька — той потонув на Полтавщині під час риболовлі зі своїм знайомим.

Раніше "Телеграф" розповідав про справу Оксани Макар. Ці вбивства мали багато спільних рис, через що Юлію почали називати "харківською Оксаною Макар".