Від катування тварин до 21 вбивства: як склалася доля "дніпровських маніяків", злочини яких сколихнули Україну

У Дніпрі історія трьох друзів дитинства перетворилася на одну з найбільш резонансних кримінальних справ України. Віктор Саєнко, Ігор Супрунюк та Олександр Ганжа, народжені 1988 року, з підліткового віку почали скоювати дрібні правопорушення, які з часом переросли в серію жорстоких нападів та вбивств.

Друзі дитинства, що стали серійними злочинцями

Віктор Саєнко, Ігор Супрунюк та Олександр Ганжа

Саєнко виховувався в родині працівника прокуратури, Супрунюк — у сім'ї високопосадовців, а Ганжа походив зі звичайної родини. Всі троє навчалися в одному класі 96-ї школи Дніпра. Вже з підліткового віку вони демонстрували насильницькі нахили: катували тварин, скоювали крадіжки та дрібні напади. Згодом їхні дії стали більш жорстокими та небезпечними для людей. В Україні хлопців прозвали "дніпровськими маніяками".

Перші задокументовані напади датуються 2003-2004 роками та включали дрібні крадіжки й насильство над тваринами. Саєнко та Супрунюк навіть знімали катування кішок і собак на відео.

Віктор Саєнко та Ігор Супрунюк

29 жовтня 2006 року зафіксовано перший розбійний напад із застосуванням зброї на студентів Дніпра — Фірсова та Рябцева.

1 березня 2007 року Супрунюк та Ганжа скоїли розбій у місті Дніпродзержинськ, а вже 3 березня відбулося перше відоме вбивство — 61-річного пенсіонера Віктора Гатуняка. Саєнко був свідком нападу, але не надав допомоги.

Серія жорстоких нападів

Протягом весни та літа 2007 року група скоїла близько 29 нападів у рідному місті. 21 напад закінчився смертю, 8 жертв вижили. Злочини вражали надзвичайною жорстокістю: зловмисники використовували молотки, кувалди, свердла та інші підручні знаряддя. Багато жертв були випадковими перехожими.

23 липня 2007 року перехоплення сигналу телефону в ломбарді дало поштовх до розслідування. 24 липня поліція затримала Саєнка та Супрунюка, а пізніше в справу долучили й Ганжу, який отримав 9 років за участь у двох розбоях. Саєнко та Супрунюк дістали довічні ув'язнення.

Хлопці знімали відео власних нападів і вбивств, що додало справі жахливого резонансу. Психіатрична експертиза визнавала їх психічно змінними, а мотиви злочинів залишалися незрозумілими. Жорстокість і безсердечність дій привертали увагу суспільства та ЗМІ, адже навіть випадкові перехожі ставали жертвами їхньої агресії.

Суд над "дніпровськими маніяками"

Судові рішення щодо Саєнка та Супрунюка тричі підтверджувалися апеляціями до Верховного Суду, що закріпило довічне покарання. Ганжа отримав 9 років колонії за співучасть. Третій зловнисник сьогодні перебуває на волі, має двох дітей та дружину, згідно з останніми даними за 2019 рік. Проживає чоловік у Дніпрі, у мікрорайоні "Червоний Камінь".

Імена цих трьох чоловіків стали символом безжальності та жорстокості в кримінальній історії Дніпра. Основна серія нападів охоплює період 2005-2007 років і була локалізована в різних районах міста.

Злочини викликали широкий суспільний резонанс і показали, як небезпечні можуть бути поєднання безконтрольного насильства, підліткової дружби та відсутності моралі.

