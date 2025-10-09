У Харкові дівчину живцем спалив друг дитинства: чим закінчилася моторошна історія вбивства Ірдієнко (фото, відео)

Жорстока історія вбивства сколихнула всю країну

У далекому 2013 році Україну шокувало жорстоке вбивство 17-річної харків’янки Юлії Ірдієнко, яку облив самогоном та підпалив 23-річний Павло Губін, її друг дитинства. Внаслідок підпалу постраждала отримала численні опіки та була госпіталізована, але, на жаль, через 10 днів Юлія померла у лікарні.

Більш ніж через рік суд Харкова поставив крапку у цій страшній історії. Губіна засудили до 15 років позбавлення волі. Крім того, його зобов’язали виплатити 300 тисяч гривень як моральну шкоду.

Вбивство Юлії Ірдієнко — що відомо

12 травня 2013 року під час спільного розпивання спиртних напоїв на вечірці між Павлом та Юлією стався конфлікт. У цей час вони перебували у квартирі їхнього спільного друга дитинства Сергія.

Хлопець узяв залишки самогону та вилив на голову дівчини, а потім підпалив. Після чого сам намагався загасити полум’я за допомогою води.

У постраждалої обгоріло 90% тіла та кінцівок. Дівчину госпіталізували.

Через 10 днів Юлії погіршало.

"У неї пішла друга стадія опікової хвороби. Продукти розпаду, що утворилися від опікової тканини, почали всмоктуватися. Стан дуже важкий, — розповідала "Вістям" заступник голови Харківської облдержадміністрації з гуманітарних питань Світлана Горбунова-Рубан. — Ситуація непередбачувана.

Юлія Ірдієнко. Фото: соцмережі

21 травня 2013 року Юлія померла у лікарні.

Наступного дня після трагедії Губіна взяли під арешт. Господар квартири (на момент події у квартирі перебували він, Губін та Юлія) проходив як свідок.

Рішення суду

У вересні 2014 року суд Харкова засудив Губіна до 15 років позбавлення волі. Також його зобов’язали виплатити 300 тисяч моральної шкоди.

Павло Губін на суді

Мати засудженого хлопця до останнього сподівалася більш м’який вирок. Після його оголошення вона кудись втекла у сльозах, а його дівчина Аліна розплакалася у залі суду. Про це пише Depo.ua.

"Губін після школи вступив до вишу, але потім кинув його і пішов до армії, після неї працював в охороні, проблем із законом у нього не було. З Аліною вони збиралися одружитися", — розповідають журналісти.

"Харківська Оксана Макар"

Справу загиблої Юлії у мережі порівнювали із жорстким убивством Оксани Макар.

2012 року в Миколаєві сталося жорстоке вбивство 18-річної дівчини Оксани Макар, яка вразила всю Україну. Вбивці спочатку зґвалтували дівчину, потім придушили, а потім намагалися спалити, проте вона вижила. Майже через три тижні боротьби за життя Оксана померла в лікарні. А на її могилі за рік встановили пам’ятник із незвичайним фото.

Могила Оксани Макар

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як розкрили вбивство балетмейстера Марії Холодної у Харкові та що вирішив суд.