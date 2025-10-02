"Романтичний вечір", а потім частини тіла у валізі: як розкрили вбивство балетмейстерки в Харкові і що вирішив суд (фото)

Як зникнення артистки перетворилось на одну з найгучніших справ Харківщини — у нашому матеріалі.

Харків, лютий 2024 року. Відома балетмейстерка з театру музкомедії перестала відповідати на дзвінки. Повідомлення матері — дивні та не схожі на неї. Те, що спершу здавалося зникненням, обернулося жахливим вбивством.

30 вересня 2025 року Шевченківський районний суд Харкова поставив крапку у трагедії: чоловік головної балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії Марії Холодної отримав 15 років позбавлення волі за її вбивство.

Марію Холодну вбили в 2024 році

Що трапилось в лютому

17 лютого 2024 року Марія Холодна перестала виходити на зв’язок. Її колеги та подруги били на сполох, мати звернулася до театру, а згодом і до поліції. Декілька днів Марію вважали зниклою безвісти. Друзі активно допомагали слідчим, ділилися переписками та подробицями непростих стосунків подружжя. Уже тоді багато хто підозрював: до зникнення причетний саме чоловік Олексій Щербаков.

У них були аб’юзерські стосунки. Він пив, тиснув на неї. Марія давно збиралася розлучитися, вони жили окремо. Він хотів забрати сина Світлана Тимченко, подруга загиблої

В той роковий вечір камери спостереження зафіксували, як чоловік зайшов до квартири Холодної з валізою — і вийшов з нею згодом. Він запевняв, що ніс речі та продукти.

Чоловік виходить з квартири з валізою

Камера в під'їзді показала, що жінка нікуди не виходила після візиту чоловіка. В її квартирі всюди були сліди романтичного вечора. Чоловік одразу заявив — дружина знайшла іншого, а про зникнення він нічого не знає. Сергій Болвінов, начальник слідчого управління поліція Харківщини

Саме всередині валізи були рештки дружини. Вже 24 лютого слідчі знайшли обгоріле тіло у покинутому дачному льосі. На згарищі серед шин і попелу залишився дрібний доказ — фірмовий значок від тієї самої валізи.

Тіло згоріло не повністю - провели ДНК експертизу

Деталі злочину — не для слабкодухих

Того вечора чоловік прийшов до майже колишньої дружини, почалася сварка, він штовхнув жінку. У ванній завдав їй чотири удари ножем, а у квартирі влаштував інсценування "романтичного вечора" — бокали, цукерки, обгортки від засобів контрацепції. Тіло — розчленував.

Потім йде на балкон, дістає будівельну плівку. Спочатку відрізає їй кисті, потім голову. Запаковує все — відрізані частини тіла в пакети, решту — в той самий чемодан. Згодом саме він допоможе слідчим дізнатися правду. А тим часом чоловік все прибрав та вимив на місці злочину. Сергій Болвінов, начальник слідчого управління поліція Харківщини

Рештки тіла закопував в різних місцях, а більшу частину привіз на дачуобклав шинами, облив паливом і підпалив. Але через закриту кришку льоха вогонь згас, і тіло не згоріло повністю. Саме дим від спалення помітив голова садового товариства Микола Дорогий, він пізніше і допоміг знайти тіло.

Інсценував не тільки побачення, а й імітував, що Марія жива

Чоловік намагався створити ілюзію, ніби Марія жива: возив її телефон містом, відповідав на повідомлення від матері. Але рідні одразу відчули фальш. Саме мати Марії була першою, хто відкрито звинуватив зятя, а подруги Марії підтвердили — вона його боялась.

Мотив: ревнощі і контроль

Слідство з’ясувало: чоловік давно стежив за Марією, отримав доступ до її месенджерів, читав листування. Будь-який натяк на нове життя дружини викликав у нього лють. Головним мотивом вбивства стали саме ревнощі. Чоловік побачив у Марії повідомлення від колеги.

Марія Холодна під час виступу

Марія Холодна — життя на сцені

Колеги пам’ятають Марію як талановиту й безмежно віддану мистецтву балетмейстерку. Вона працювала у театрі з 2008 року, створювала сучасні та сміливі постановки, навіть під час війни знаходила сили творити.

Марія Холодна працювала в театрі понад 15 років

Марія Холодна на сцені

Вирок суду рідні вважають м'яким

Олексій Щербаков визнав провину у суді. 30 вересня 2024 року його засудили до 15 років ув’язнення. Суд також частково задовольнив позови про компенсацію моральної та матеріальної шкоди.

Відео з зали суду

У подружжя залишився син, наразі хлопцю 14 років. Його бабуся, мати Марії, наполягає — вирок занадто м'який, а сина доньки хоче виховувати сама, адже батьки вбивці так і не визнали його злочину, а назвали вбивство — трагедією.

