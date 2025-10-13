Алкоголь, огонь и смерть: чем закончилась история 17-летней Юлии, сожженной заживо в Харькове (фото, видео)

Обычная вечеринка молодежи превратилась в преступление

Харьков, май 2013 года. В обычной квартире в многоэтажке четверо молодых людей встречали выходные — трое парней и семнадцатилетняя девушка Юлия Ирниденко. Вечер начинался как обычная подростковая тусовка: пиво, громкая музыка, смех. А завершился криком, запахом гари и трагедией, унесшей жизни молодой девушки.

Вечеринка, которая не должна была закончиться в морге

У компании на момент трагедии были четверо:

Юлия Ирниденко , 17 лет – тихая девушка, мечтала поступить в вуз, подрабатывала на строительстве. собирая средства. Была четвёртым ребенком в многодетной семье.

Павел Губин , 22 года, Юлию едва знал, жил по соседству с Сергеем. Работал телохранителем.

Сергей Синсиневич , 22 года — владелец квартиры, знакомый Павла и Юлии, учился в университете внутренних дел.

еще один знакомый, имя которого не разглашалось, выступил свидетелем, во время трагедии не присутствовавший в ванной.

После полуночи компания перебрала. Следствием точно не установлено, как Павел оказался в квартире — по приглашению Сергея или поднялся сам — жил в квартире внизу. Отмечается, что именно он принес самогон – трехлитровую банку мутной жидкости. Павел кичился: мол, горит не хуже бензина. Он поджег каплю на столе, и пламя поднялось над стеклом. Никто не придал этому значения.

Юлия Ирниденко

Вспыхнула за секунду

Когда Юле от количества выпитого стало плохо, ребята отвели ее в ванную – привести в сознание холодной водой. Далее события разворачивались в считанные секунды. По версии следствия, Павел и Юля начали ссориться из-за того, что он вошел, когда она переодевалась. Сергей пытался защитить девушку, когда Павел начал агрессивно вести себя. Во время ссоры Павел, разъяренный замечаниями Сергея, схватил бокал с самогоном, поджег жидкость и облил ею Юлю. Все произошло в считанные секунды — девушка вспыхнула, как факел. Ребята растерялись, не смогли быстро потушить пламя.

Ее доставили в ожоговое отделение в тяжелом состоянии — более 90% тела были поражены пламенем. Первые двое суток девушка еще была в сознании и успела дать показания.

"Он взял зажигалку и поджег. Я сказала: "Не надо". Но уже было поздно" сказала Юля в присутствии врача и следователя

В крови девушки было много алкоголя – 2,4 промилле. Ситуацию усложнило и то, что об ожогах сразу не сказали, пришлось еще ждать спецреанимации. В больнице Юля продержалась десять дней. Вторая стадия ожоговой болезни, интоксикация, распад тканей организм не выдержал. Девушка скончалась 21 мая. Девушку похоронили в белом гробу и свадебном платье.

Пятнадцать лет для одного

Суд длился больше года. Экспертиза подтвердила, что ожоги возникли от жидкости с высоким содержанием спирта. В сентябре 2014 года Червонозаводской районный суд Харькова признал Павла Губина виновным в умышленном убийстве с особой жестокостью и приговорил к 15 годам лишения свободы. Семья девушки получила 600 тысяч гривен морального возмещения.

Что с участниками дела сейчас

В 2016 году Павел Губин, третий год находившийся в СИЗО, женился прямо за решеткой. Он познакомился с девушкой, которая решила помочь разобраться в деле и стала его женой. Что касается Синсиневича, то в 2019 году он потерял отца — тот утонул на Полтавщине во время рыбалки со своим знакомым.

Ранее "Телеграф" рассказывал о деле Оксаны Макар. Эти убийства имели много общих черт, из-за чего Юлию стали называть "харьковской Оксаной Макар".