Спочатку знайшли черевики, а тепер і тіло чоловіка: на Полтавщині в річці виявили третього члена родини

Загиблих шукали більше тижня понад 100 поліцейських

9 жовтня близько 12:00 у річці Ворсклі неподалік села Старі Санжари Полтавського району знайшли тіло 38-річного полтавця Руслана Гутевича, повідомили в Головному управлінні Нацполіції Полтавської області.

Тіло чоловіка виявили на відстані близько 50 метрів від місця трагедії

За словами начальника поліції Полтавщини Євгена Рогачова, тіло чоловіка виявили на відстані близько 50 метрів від місця трагедії.

Він зазначив, що до пошукових заходів, які тривали майже 7 діб, були залучені понад 100 поліцейських територіальних підрозділів Полтавського районного управління, оперативники та слідчі обласного апарату, кінологи зі службовими собаками, рятувальники, водолази та небайдужі громадяни. Пошуки велися також за допомогою технічних засобів, у тому числі квадрокоптери.

Наразі для встановлення причини смерті чоловіка призначено судово-медичну експертизу.

Самі втопилися чи хтось "допоміг"?

"Телеграф" писав, що 3 жовтня до поліції із заявою про зникнення брата, його 38-річної дружини Олени та 5-річного сина жінки від першого шлюбу Руслана Звонкова звернулася сестра Руслана Гутевича. Вона повідомила, що 1 жовтня ввечері родина виїхала з Полтави до села Ліщинівка Кобеляцької громади на автомобілі ВАЗ, але у селі не з’явилася, а мобільного зв’язку з братом і невісткою немає.

Ціла родина зникла

У результаті наполегливих пошуків червону "десятку", що належала Русланові, було виявлено на дні Ворскли неподалік села Старі Санжари Полтавського району. В салоні знаходилися тіла жінки й дитини, а також чоловіче взуття та мобільні телефони. Самого водія на місці утоплення машини не було. При цьому водійські двері машини були відчинені.

Судово-медична експертиза, як заявив керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій, тілесних ушкоджень на тілах жінки й дитини не виявила. Їхня смерть настала від утоплення.

Причини, що призвели до трагедії, поки що невідомі. Чому родина терміново відправилася у дорогу серед ночі, коли тривала комендантська година? Чому водій звернув із траси на безлюдну лісову дорогу, яка мало підходила для легкової автівки з низькою посадкою? Відповіді на ці питання ще має дати слідство.

Але, очевидно, на повороті водій не справився з кермуванням і машина злетіла з обриву. Чоловік, судячи з усього, намагався врятуватися і врятувати родину, оскільки зумів відчинити двері, але й сам потонув. А, можливо, це хтось "допоміг" людям утопитися?

"Їх убили 100%"

В усякому разі, в обговореннях цієї трагедії "експерти" висловлюють таку версію. Одразу ж після виявлення тіл жінки й дитини подейкували, що начебто при них була кругла сума грошей.

"Їх убили 100%. Чому вони серед ночі їхали?? Чому з'їхали з траси у Старі Санжари? У Ліщинівку прямо по кременчуцькій трасі їхати за Нові Санжари, потім уліво. Скоріше за все, їх убили ще у Полтаві, і вже мертвих відвезли у річку. Чоловіка викинули окремо, щоб течія віднесла у Дніпро, і міліція подумала (я теж так зразу подумав), що то чоловік їх убив і втік назад на передову. Потрібно законодавчо, безперервно вести запис усіх телефонних розмов абонементів, щоб у разі таких ситуацій одразу знати, звідти і до кого вони телефонували перед смертю, про що домовлялися, як відеокамери безперервно ведуть відеозапис", — висловлює своє бачення події один з учасників обговорення.

Автівка, яка потонула

"Я й без експерта бачу, що вбили, причому, враховуючи той факт, що в нього було багато грошей, з упевненістю десь на 75%-82% можу сказати, що вбили в Полтаві і серед ночі відвезли у річку викинули", — додає інший.

"Подивіться запис відеокамери на виїзді з Розсошенців — вона кожну автівку фотографує. 1. Хто був за кермом "десятки", обличчя гляньте, Руслан чи ні? 2. Подивіться які ще автівки виїжджали з Розсошенців серед ночі в той день?" — дає пораду слідчим третій.

До речі, судове розслідування триває за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Але це традиційна попередня кваліфікація, яку змінять, як тільки доведуть протилежне.

Чи реально вибратися із затонулої автівки?

А чи реально вибратися із затонулої автівки? Це запитання "Телеграф" поставив речниці ГУ ДСНС України у Полтавській області Світлані Рибалко.

Водолази діставали тіла загиблих

Автівка у водоймі

— Так, реально, — відповіла вона. — Однак треба мати велику витримку й не панікувати, що дуже важко. Рятувальники рекомендують заспокоїтися й чекати, доки салон повністю не заповниться водою. Раніше відчинити двері, щоб вибратися, нереально, оскільки тиск повітря і тиск води мають різну силу. Тиск води дуже великий, він не дозволяє відчинити скло. І от тоді, коли до повного затоплення лишається буквально кілька сантиметрів, треба зробити глибокий вдих, опустити скло чи відчинити двері й винирнути. Для цього потрібна фізична сила. До того ж, зорієнтуватися у темноті дуже складно. І я не уявляю, як це можна було пояснити дитині.

Поліцейські працювали на місці трагедії

Вочевидь, жінка з маленьким не робили такої спроби. А в чоловіка, судячи з того, що його двері були відчинені, вона не вдалася.

