Закидав речами та камінням: ексклюзивні подробиці вбивства 15-річної дівчини на Вінничині (фото)

Пошук тіла вбитої дівчини був ускладнений через дощ

У Вінницькій області поліцейським вдалося дістати тіло 15-річної дівчини, що ймовірно була вбита військовослужбовцем, який перебував в СЗЧ. Раніше жертва та підозрюваний встановили контакт на сайті знайомств.

Що треба знати

Підозрюваний у вбивстві – 25-річний військовослужбовець, що перебував в СЗЧ

Тіло жертви поліцейські знайшли в криниці після довгих нічних пошуків

Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення за жорстоке вбивство

Про це "Телеграфу" розповіли джерела в Національній поліції України. Там зазначили, що чоловік в ході спілкування пообіцяв відвезти неповнолітню до її навчального закладу, однак замість цього привіз дівчину до закинутого будинку.

Під час надання показів поліцейським, він сказав, що зґвалтував її. Дівчина пригрозила, що розповість про це. І, як він каже, йому стало страшно, що хтось про це дізнається, тому він вирішив її вбити повідомили "Телеграфу" в поліції.

Фото затриманого підозрюваного у вбивстві / Андрій Нєбитов

Після допиту підозрюваного поліцейські почали пошук тіла, що було ускладнено погодними умовами – йшов дощ. Крім того, вбивця скинув тіло у криницю, а зверху закидав речами та камінням.

Через це важко було дістати тіло. Всю ніч вчора поліцейські проводили пошуки, пробили поряд з колодцем заглиблення на 15 метрів, пробили саму бетонну криничку. Тіло дівчинки дістали о 3:30 ночі. Зараз проводяться огляди та експертизи зазначили наші джерела в НПУ

Пошуки тіла вбитої дівчини на Вінничині

Що відомо про справу

5 жовтня потерпіла планувала поїхати на навчання до міста Іллінці, однак так і не з’явилася на заняттях. Наступного дня до поліції звернулися її рідні. Вийти на підозрюваного правоохоронним органам допомогла інформація про спілкування з чоловіком, яку загибла розповіла своїй знайомій.

Як повідомив заступник голови Національної поліції України — начальник Кримінальної поліції України Андрій Нєбитов, чоловік забив дівчину до смерті палицею, а потім спробував заховати тіло.

"Але річ у тім, що поліція знаходить навіть ретельно приховані докази. Вже наступного дня підозрюваний давав свідчення в поліції. Є всі шанси, що він проведе за ґратами довгі роки, а то й все своє життя", – дописав правоохоронець.

