Сначала нашли ботинки, а теперь и тело мужчины: на Полтавщине в реке обнаружили третьего члена семьи

9 октября около 12:00 в реке Ворскле неподалеку от села Старые Санжары Полтавского района нашли тело 38-летнего полтавчанина Руслана Гутевича, сообщили в Главном управлении Нацполиции Полтавской области.

Тело мужчины обнаружили на расстоянии около 50 метров от места трагедии

По словам начальника полиции Полтавщины Евгения Рогачева, тело мужчины обнаружили на расстоянии около 50 метров от места трагедии.

Он отметил, что в поисковые мероприятия, которые длились почти 7 суток, были привлечены более 100 полицейских территориальных подразделений Полтавского районного управления, оперативники и следователи областного аппарата, кинологи со служебными собаками, спасатели, водолазы и неравнодушные граждане. Поиски велись также с помощью технических средств, в том числе квадрокоптеров.

Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сами утонули или кто-то "помог"?

"Телеграф" писал, что 3 октября в полицию с заявлением об исчезновении брата, его 38-летней супруги Елены и 5-летнего сына женщины от первого брака Руслана Звонкова обратилась сестра Руслана Гутевича. Она сообщила, что 1 октября вечером семья выехала из Полтавы в село Лищиновка Кобеляцкого общества на автомобиле ВАЗ, но в селе не появилась, а мобильной связи с братом и невесткой нет.

Целая семья исчезла

В результате упорных поисков красная "десятка", принадлежавшая Руслану, была обнаружена на дне Ворсклы неподалеку от села Старые Санжары Полтавского района. В салоне находились тела женщины и ребенка, а также мужская обувь и мобильные телефоны. Самого водителя на месте утопления машины не было. При этом водительская дверь машины была открыта.

Как заявил руководитель Полтавской областной прокуратуры Евгений Гладий, судебно-медицинская экспертиза телесных повреждений на телах женщины и ребенка не обнаружила. Их смерть наступила от утопления.

Причины, приведшие к трагедии, пока неизвестны. Почему семья срочно отправилась в путь среди ночи, когда шел комендантский час? Почему водитель свернул с трассы на безлюдную лесную дорогу, которая мало подходила для легковой машины с низкой посадкой? Ответы на эти вопросы еще должны дать следствие.

Но, очевидно, на повороте водитель не справился с управлением и машина взмыла с обрыва. Мужчина, судя по всему, пытался спастись и спасти семью, поскольку сумел открыть дверь, но и сам утонул. А может быть, это кто-то "помог" людям утопиться?

"Их убили 100%"

Во всяком случае, в обсуждениях этой трагедии "эксперты" высказывают такую версию. Сразу же после обнаружения тел женщины и ребенка поговаривали, что будто бы при них была круглая сумма денег.

"Их убили 100%. Почему они среди ночи ехали?? Почему съехали с трассы в Старые Санжары? В Лещиновку прямо по кременчугской трассе ехать за Новые Санжары, потом влево. Скорее всего, их убили еще в Полтаве и уже мертвых отвезли в реку. Мужчину выбросили отдельно, чтобы течение отнесло в Днепр, и милиция подумала (я тоже так сразу подумал), что это муж их убил и убежал обратно на передовую. Нужно законодательно, непрерывно вести запись всех телефонных разговоров абонементов, чтобы в случае таких ситуаций сразу знать, откуда и к кому они звонили по телефону перед смертью, о чем договаривались, как видеокамеры непрерывно ведут видеозапись", — высказывает свое видение события один из участников обсуждения.

Утонувший автомобиль

"Я и без эксперта вижу, что убили, причем, учитывая тот факт, что у него было много денег, с уверенностью где-то на 75%-82% могу сказать, что убили в Полтаве и ночью увезли, в реку выбросили", — добавляет другой.

"Посмотрите запись видеокамеры на выезде из Рассошенцев — она каждый автомобиль фотографирует. 1. Кто был за рулем "десятки", лицо посмотрите, Руслан или нет? 2. Посмотрите какие еще авто выезжали из Рассошенцев ночью в тот день?" — дает совет следователям третий.

Кстати, судебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). Но это традиционная предварительная квалификация, которую изменят, как только докажут обратное.

Реально ли выбраться из затонувшего автомобиля?

А реально ли выбраться из затонувшего автомобиля? Этот вопрос "Телеграф" поставил спикеру ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области Светлане Рыбалко.

Водолазы доставали тела погибших

Автомобиль в водоеме

– Да, реально, – ответила она. — Однако нужно иметь большую выдержку и не паниковать, что очень тяжело. Спасатели рекомендуют успокоиться и ждать, пока салон полностью не заполнится водой. Раньше открыть дверь, чтобы выбраться, нереально, поскольку давление воздуха и давление воды имеют разную силу. Давление воды очень большое, оно не позволяет открыть стекло. И вот когда до полного затопления остается буквально несколько сантиметров, нужно сделать глубокий вдох, опустить стекло или открыть дверь и вынырнуть. Для этого нужна физическая сила. К тому же сориентироваться в темноте очень сложно. И я не представляю, как это можно объяснить ребенку.

Полицейские работали на месте трагедии

Очевидно, женщина с маленьким не предпринимала такой попытки. А у мужчины, судя по тому, что его дверь была открыта, она не удалась.

