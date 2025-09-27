Гучне вбивство у Кривому Розі зняли камери: відео, як самбіст з кримінальним минулим отримав 15 куль

Очевидці бачили озброєного нападника після розстрілу Понирка.

В Кривому Розі ввечері 26 вересня вбили Євгена Понирка — відомого в місті самбіста, віцепрезидента Національної федерації самбо. Відомо, що нападник був озброєний автоматом.

Що варто знати:

Євгена Понирка вбили біля дому в Кривому Розі, його водій — поранений

Відеокамера зафіксувала момент вбивства

Очевидці свідчать про чоловіка, що біг зі зброєю в руках

Понирко був відомим спортсменом, організатором змагань та мав кримінальне минуле

В мережі з'явилось відео моменту розстрілу. Криворізьке ЗМІ "Свої" стверджує, що на місці знайшли 30 гільз, а в Понирка влучили 15 куль. Гільзи — російського виробництва, тож знаряддя вбивства могло бути трофейним. На відео видно, що пострілів було багато.

Вбивство відбулось біля будинку Понирка. Також постраждав водій чоловіка — наразі він в лікарні, повідомляється — втратив багато крові. Поліція розслідує умисне вбивство та припускає кримінальні мотиви у справі.

Очевидці стверджували, що бачили чоловіка міцної тілобудови в темній толстовці, що начебто біг зі зброєю в руках. Проте припускають, що вбивця міг бути не сам.

Понирка вбили біля дому

Хто такий Євген Понирко?

Євген Понирко — віцепрезидент Національної федерації самбо, організовував турніри, розвивав дитячий спорт і соціальні проєкти, а нещодавно запустив "Інклюзивне самбо" для ветеранів та людей з інвалідністю. Мав нагороди за популяризацію спорту від очільника Ради оборони Кривого Рогу. Та його біографія містить і темні сторони, зокрема судимість за напад на поліцейського, п'яне водіння тощо.

