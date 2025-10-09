Укр

В Харькове девушку заживо сжег друг детства: чем закончилась жуткая история убийства Ирдиенко (фото, видео)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
546
Что известно об убийстве Юлии Ирдиенко Новость обновлена 09 октября 2025, 15:21
Что известно об убийстве Юлии Ирдиенко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Жестокая история убийства всколыхнула всю страну

В далеком 2013 году Украину шокировало жестокое убийство 17-летней харьковчанки Юлии Ирдиенко, которую облил самогоном и поджог 23-летний Павел Губин, ее друг детства. В результате поджога пострадавшая получила многочисленные ожоги и была госпитализирована, но, к сожалению, спустя 10 дней Юлия умерла в больнице.

Более чем через год суд Харькова поставил точку в этой жуткой истории. Губина приговорили к 15 годам лишения свободы. Кроме того, его обязали выплатить 300 тысяч гривен в качестве морального ущерба.

Убийство Юлии Ирдиенко — что известно

12 мая 2013 года во время совместного распития спиртных напитков на вечеринке между Павлом и Юлией произошел конфликт. В это время они находились в квартире их общего друга детства Сергея.

Парень взял остатки самогона и вылил на голову девушки, а потом поджег. После чего сам пытался затушить пламя с помощью воды.

У пострадавшей обгорело 90% тела и конечностей. Девушку госпитализировали.

Спустя 10 дней Юлии стало хуже.

"У нее пошла вторая стадия ожоговой болезни. Образовавшиеся от ожоговой ткани продукты распада начали всасываться. Состояние очень тяжелое, — рассказывала "Вестям" заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации по гуманитарным вопросам Светлана Горбунова-Рубан. — Ситуация непредсказуема".

Как выглядит Юлия Ирдиенко
Юлия Ирдиенко. Фото: соцсети

21 мая 2013 года Юлия умерла в больнице.

На следующий день после трагедии Губина взяли под арест. Хозяин квартиры (на момент происшествия в квартире находились он, Губин и Юлия) проходил как свидетель.

Решение суда

В сентябре 2014 года суд Харькова приговорил Губина к 15 годам лишения свободы. Также его обязали выплатить 300 тысяч морального ущерба.

Как выглядит Павел Губин
Павел Губин на суде

Мать осужденного парня до последнего надеялась на более мягкий приговор. После его оглашения она куда-то убежала в слезах, а его девушка Алина распплакалась в зале суда. Об этом пишет Depo.ua.

"Губин после школы поступил в вуз, но потом бросил его и пошел в армию, после нее работал в охране, проблем с законом у него не было. С Алиной они собирались пожениться", — рассказывают журналисты.

"Харьковская Оксана Макар"

Дело погибшей Юлии в сети сравнивали с жестким убийством Оксаны Макар.

В 2012 году в Николаеве произошло жестокое убийство 18-летней девушки Оксаны Макар, которое потрясло всю Украину. Убийцы сначала изнасиловали девушку, потом придушили, а потом пытались сжечь, однако она выжила. Спустя почти три недели борьбы за жизнь Оксана умерла в больнице. А на ее могиле спустя год установили памятник с необычным фото.

Как выглядит могила Оксаны Макар
Могила Оксаны Макар

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как раскрыли убийство балетмейстера Марии Холодной в Харькове и что решил суд.

Теги:
#Харьков #Суд #Убийство #Юлия Ирдиенко