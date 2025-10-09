В Харькове девушку заживо сжег друг детства: чем закончилась жуткая история убийства Ирдиенко (фото, видео)

Жестокая история убийства всколыхнула всю страну

В далеком 2013 году Украину шокировало жестокое убийство 17-летней харьковчанки Юлии Ирдиенко, которую облил самогоном и поджог 23-летний Павел Губин, ее друг детства. В результате поджога пострадавшая получила многочисленные ожоги и была госпитализирована, но, к сожалению, спустя 10 дней Юлия умерла в больнице.

Более чем через год суд Харькова поставил точку в этой жуткой истории. Губина приговорили к 15 годам лишения свободы. Кроме того, его обязали выплатить 300 тысяч гривен в качестве морального ущерба.

Убийство Юлии Ирдиенко — что известно

12 мая 2013 года во время совместного распития спиртных напитков на вечеринке между Павлом и Юлией произошел конфликт. В это время они находились в квартире их общего друга детства Сергея.

Парень взял остатки самогона и вылил на голову девушки, а потом поджег. После чего сам пытался затушить пламя с помощью воды.

У пострадавшей обгорело 90% тела и конечностей. Девушку госпитализировали.

Спустя 10 дней Юлии стало хуже.

"У нее пошла вторая стадия ожоговой болезни. Образовавшиеся от ожоговой ткани продукты распада начали всасываться. Состояние очень тяжелое, — рассказывала "Вестям" заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации по гуманитарным вопросам Светлана Горбунова-Рубан. — Ситуация непредсказуема".

Юлия Ирдиенко. Фото: соцсети

21 мая 2013 года Юлия умерла в больнице.

На следующий день после трагедии Губина взяли под арест. Хозяин квартиры (на момент происшествия в квартире находились он, Губин и Юлия) проходил как свидетель.

Решение суда

В сентябре 2014 года суд Харькова приговорил Губина к 15 годам лишения свободы. Также его обязали выплатить 300 тысяч морального ущерба.

Павел Губин на суде

Мать осужденного парня до последнего надеялась на более мягкий приговор. После его оглашения она куда-то убежала в слезах, а его девушка Алина распплакалась в зале суда. Об этом пишет Depo.ua.

"Губин после школы поступил в вуз, но потом бросил его и пошел в армию, после нее работал в охране, проблем с законом у него не было. С Алиной они собирались пожениться", — рассказывают журналисты.

"Харьковская Оксана Макар"

Дело погибшей Юлии в сети сравнивали с жестким убийством Оксаны Макар.

В 2012 году в Николаеве произошло жестокое убийство 18-летней девушки Оксаны Макар, которое потрясло всю Украину. Убийцы сначала изнасиловали девушку, потом придушили, а потом пытались сжечь, однако она выжила. Спустя почти три недели борьбы за жизнь Оксана умерла в больнице. А на ее могиле спустя год установили памятник с необычным фото.

Могила Оксаны Макар

