Вистрелив молодій мамі в голову. У Кам’янському сталось жахливе вбивство (фото)

Жінка виховувала сина, якому ще немає року

У Кам'янському на Дніпропетровщині жорстоко вбили жінку. Її застрелили в голову, підозрюваного розшукують.

Про це пише "Дніпро Оперативний", посилаючись на слова речниці ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Ганни Старчевської. Зазначається, що вбивця втік з місця злочину.

Відомо, що на вулиці Гайдамацькій у Кам'янському в квартирі виявили тіло молодої жінки ввечері 7 серпня. Причина смерті — постріл в голову з вогнепальної зброї. Поліція підозрює у скоєнні злочину колишнього чоловіка.

До того ж 28-річна жінка виховувала сина, якому менше одного року. Наразі поліція розшукує чоловіка загиблої 36-річного Артема Чиженка. Він може пересуватися на автомобілі BMW X5 з державним номером КЕ 1464 АІ.

За словами речниці, наразі відкрито кримінальне провадження. Тривають оперативно-розшукові заходи.

