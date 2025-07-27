Негода покалічила підлітків на Одещині, одна дитина не вижила (фото)

Поліція зʼясовує обставини

Сильний вітер забрав життя підлітка на Одещині. Окрім цього, ще четверо дітей травмувались.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області. Подія сталась вдень 27 липня в Подільському районі, місті Балта.

Підлітки відпочивали біля річки, а потім почалася негода, здійнявся сильний вітер, внаслідок чого впало дерево на намет, в якому перебували підлітки.

Рятувальники прибули на місце, і з-під дерева визволили 4-х дітей, яких передали медикам. На жаль, пʼяту дитину врятували не вдалось.

Усі обставини наразі встановлюють представники поліції.

Що робити, коли застали негоду

Негайно покиньте відкриту місцевість — річки, озера, поля. Вода добре проводить електрику, тому перебування біля водойм під час грози надзвичайно небезпечне.

Уникайте високих об'єктів — дерев, стовпів, будь-яких конструкцій, що виступають. Якщо ви в лісі — шукайте низькорослі дерева.

— дерев, стовпів, будь-яких конструкцій, що виступають. Якщо ви в лісі — шукайте низькорослі дерева. Знайдіть укриття — будинок, автомобіль (не кабріолет), підземний перехід. Якщо укриття немає — присядьте на корточки, торкаючись землі тільки ступнями.

— будинок, автомобіль (не кабріолет), підземний перехід. Якщо укриття немає — присядьте на корточки, торкаючись землі тільки ступнями. Не заходьте у воду — навіть 15-20 см води можуть збити з ніг дорослу людину. Течія може бути сильнішою, ніж здається.

— навіть 15-20 см води можуть збити з ніг дорослу людину. Течія може бути сильнішою, ніж здається. Рухайтеся до вищої місцевості при загрозі повені — пагорби, другі поверхи будинків, дахи.

— пагорби, другі поверхи будинків, дахи. Не їздьте автомобілем по затоплених дорогах — машина може поплисти навіть у неглибокій воді.

Слідкуйте за прогнозом погоды перед виходом на природу, а для екстрених викликів майте при собі заряджений телефон. Повідомляйте близьким про свої плани та маршрут, а якщо погода погіршується — негайно повертайтеся до безпечного місця.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно ледь не сталася трагедія, коли діти на надувному матраці заплили у відкрите море. Рятувальники не змогли вийти у море для порятунку, оскільки їм це заборонено через воєнний стан та мінну небезпеку.