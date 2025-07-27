Негода покалічила підлітків на Одещині, одна дитина не вижила (фото)
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Поліція зʼясовує обставини
Сильний вітер забрав життя підлітка на Одещині. Окрім цього, ще четверо дітей травмувались.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області. Подія сталась вдень 27 липня в Подільському районі, місті Балта.
Підлітки відпочивали біля річки, а потім почалася негода, здійнявся сильний вітер, внаслідок чого впало дерево на намет, в якому перебували підлітки.
Рятувальники прибули на місце, і з-під дерева визволили 4-х дітей, яких передали медикам. На жаль, пʼяту дитину врятували не вдалось.
Усі обставини наразі встановлюють представники поліції.
Що робити, коли застали негоду
Негайно покиньте відкриту місцевість — річки, озера, поля. Вода добре проводить електрику, тому перебування біля водойм під час грози надзвичайно небезпечне.
- Уникайте високих об'єктів — дерев, стовпів, будь-яких конструкцій, що виступають. Якщо ви в лісі — шукайте низькорослі дерева.
- Знайдіть укриття — будинок, автомобіль (не кабріолет), підземний перехід. Якщо укриття немає — присядьте на корточки, торкаючись землі тільки ступнями.
- Не заходьте у воду — навіть 15-20 см води можуть збити з ніг дорослу людину. Течія може бути сильнішою, ніж здається.
- Рухайтеся до вищої місцевості при загрозі повені — пагорби, другі поверхи будинків, дахи.
- Не їздьте автомобілем по затоплених дорогах — машина може поплисти навіть у неглибокій воді.
Слідкуйте за прогнозом погоды перед виходом на природу, а для екстрених викликів майте при собі заряджений телефон. Повідомляйте близьким про свої плани та маршрут, а якщо погода погіршується — негайно повертайтеся до безпечного місця.
Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно ледь не сталася трагедія, коли діти на надувному матраці заплили у відкрите море. Рятувальники не змогли вийти у море для порятунку, оскільки їм це заборонено через воєнний стан та мінну небезпеку.