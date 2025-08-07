Стрільба у ветерана ЗСУ в Харкові: в поліції розкрили деталі про нападника (відео)

Суд обрав для чоловіка запобіжний захід — його триматимуть під вартою без права внесення застави

Чоловік, який 3 серпня в Харкові почав стріляти у ветерана Збройних сил України з протезом, відомий у місті, як "активний ухилянт". Також виявилося, що травматичну зброю нападник носив при собі незаконно.

Про це повідомив керівник Національної поліції Харківської області Петро Токар в ефірі Національного телемарафону. За словами Токаря, підозрюваний вже перебуває за ґратами.

Він розповів, що дозвіл на травматичну зброю нападник отримав у 2018 році. Але в 2021 році він заявив, що "втратив" пістолет — ймовірно, щоб не продовжувати документ. Водночас дозвіл він просто підробив: під час перевірки вже після стрілянини підозрюваний показав "документ", в якому було "продовжено" дату та який мав ознаки підробки.

Також нападника знають у місті, як "активного ухилянта". Опитування свідків нападу дало "дещо суперечливі" покази. Проте суд все одно обрав для чоловіка запобіжний захід — його триматимуть під вартою без права внесення застави.

Напад на ветерана ЗСУ в Харкові

В Харкові 3 серпня стався конфлікт зі стріляниною, який потрапив на відео. Невідомий відкрив вогонь по 22-річному чоловіку з протезом, поранив його, а потім ще й побив. Пізніше виявилося, що постраждалий — ветеран ЗСУ, який втратив ногу під час захисту України від російських окупантів.

Поліція оперативно затримала нападника — ним виявився місцевий житель 1981 року народження. Він затриманий згідно зі ст. 208 КПК України. Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство із застосуванням зброї). Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

