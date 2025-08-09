Выстрелил молодой маме в голову. В Каменском произошло ужасное убийство (фото)

Женщина воспитывала сына, которому еще нет года

В Каменском на Днепропетровщине жестоко убили женщину. Ее застрелили в голову, подозреваемого разыскивают.

Об этом пишет "Днепр Оперативный", ссылаясь на слова пресс-секретаря ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анны Старчевской. Отмечается, что убийца скрылся с места преступления.

Известно, что на улице Гайдамацкой в Каменском в квартире обнаружили тело молодой женщины вечером 7 августа. Причина смерти – выстрел в голову из огнестрельного оружия. Полиция подозревает в совершении преступления бывшего супруга.

К тому же 28-летняя женщина воспитывала сына, которому меньше одного года. Полиция разыскивает мужчину погибшей 36-летнего Артема Чиженко. Он может передвигаться на автомобиле BMW X5 с государственным номером КЕ 1464 АІ.

По словам спикера, в настоящее время открыто уголовное производство. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

