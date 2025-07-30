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Катував та закопав живцем: на Волині чоловік жорстоко покарав свого собаку (фото, відео)

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
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На Волині чоловік знущався з власного собаки Новина оновлена 30 липня 2025, 14:48
На Волині чоловік знущався з власного собаки. Фото Колаж "Телеграфу"

Собака залишився живим, та потребує лікування

29 липня в селі Сирники Волинської області зафіксовано випадок жорстокого поводження з твариною. Місцевий житель, за попередньою інформацією, завдав тілесних ушкоджень собаці за задушених курчат.

Про це повідомила зоозахисниця Наталія Петрук. Тварину зв'язали, піддали впливу електричного струму та закопали в землю живцем.

Цей інцидент набув розголосу в соцмережах. Крім того, злочин не залишився без уваги й правоохоронців — вони наразі розслідують справу.

Дружина звинуваченого чоловіка не стала його виправдовувати й прямо в присутності поліції підтвердила: її чоловік дійсно так жорстоко вчинив із собакою.

Собака залишився живим. Після події він самостійно дійшов до сусідів, після чого його доставили до ветеринарної клініки "Top Vet".

Згідно з медичною довідкою, у тварини зафіксовано глибокі відкриті рани в ділянці голови, морди та очей, розрив правого ока з виділенням гнійного ексудату, гіперемія тканин та ознаки виснаження. Пошкодження, за оцінкою фахівців, могли бути завдані довгим гострим предметом. Призначено консервативне лікування з подальшим хірургічним втручанням.

На Волині чоловік катував собаку - довідка ветклініки
Довідка від ветклініки

Так виглядає чотирилапий улюбленець після знущань власника.

Обережно: кадри можуть містити чутливий контент!

На Волині чоловік катував свого собаку
Песик дістав важкі поранення
На Волині чоловік катував свого собаку
Песик дістав важкі поранення

Песика передали на тимчасову перетримку та подальше обстеження. Офіційно поліція Волині не коментувала інцидент у Сирниках.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що UAnimals подали звернення до поліції у зв'язку з фактом жорстокого поводження з конем у Буковелі. У мережі оприлюднили відео, на якому зафіксовано, як чоловік завдає удари палицею знесиленій тварині.