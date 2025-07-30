Катував та закопав живцем: на Волині чоловік жорстоко покарав свого собаку (фото, відео)

Собака залишився живим, та потребує лікування

29 липня в селі Сирники Волинської області зафіксовано випадок жорстокого поводження з твариною. Місцевий житель, за попередньою інформацією, завдав тілесних ушкоджень собаці за задушених курчат.

Про це повідомила зоозахисниця Наталія Петрук. Тварину зв'язали, піддали впливу електричного струму та закопали в землю живцем.

Цей інцидент набув розголосу в соцмережах. Крім того, злочин не залишився без уваги й правоохоронців — вони наразі розслідують справу.

Дружина звинуваченого чоловіка не стала його виправдовувати й прямо в присутності поліції підтвердила: її чоловік дійсно так жорстоко вчинив із собакою.

Собака залишився живим. Після події він самостійно дійшов до сусідів, після чого його доставили до ветеринарної клініки "Top Vet".

Згідно з медичною довідкою, у тварини зафіксовано глибокі відкриті рани в ділянці голови, морди та очей, розрив правого ока з виділенням гнійного ексудату, гіперемія тканин та ознаки виснаження. Пошкодження, за оцінкою фахівців, могли бути завдані довгим гострим предметом. Призначено консервативне лікування з подальшим хірургічним втручанням.

Довідка від ветклініки

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що UAnimals подали звернення до поліції у зв'язку з фактом жорстокого поводження з конем у Буковелі. У мережі оприлюднили відео, на якому зафіксовано, як чоловік завдає удари палицею знесиленій тварині.