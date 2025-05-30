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Серійний живодер тероризує Кривий Ріг. Після пса застрелили кішку та птахів (відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Врятувати тварину не вдалося Новина оновлена 30 травня 2025, 14:01
Врятувати тварину не вдалося. Фото Колаж "Телеграф"

Стрілка шукає поліція

У Кривому Розі невідомий розстріляв дворову кішку та птахів. Інцидент трапився у районі Інгулець.

Відео загиблих тварин опублікував Telegram-канал "Свої Кривий Ріг". Його зняла місцева зооволонтерка.

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За словами зооволонтерки, це вже не перший випадок у цьому дворі — перед цим застрелили пса. Кішка померла від кульового поранення. Неподалік лежали дві застрелені пташки.

Жінка припустила, що хтось стріляв у кішку та птахів з вікна. За словами місцевих, стріляти можуть з вікна будинку поруч, люди не раз чули там постріли.

Зоозахисниця написала заяву до поліції. Стрілка розшукують. Біля будинку посилили патрулювання, збирають докази злочину та опитують свідків.

Як розповідав "Телеграф", у Львові жінка, яка вигулювала собаку, вдарила її ногою у живіт. Думки в мережі розділилися.

Теги:
#Вбивство #Кривий Ріг #Кішка