Серійний живодер тероризує Кривий Ріг. Після пса застрелили кішку та птахів (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Стрілка шукає поліція
У Кривому Розі невідомий розстріляв дворову кішку та птахів. Інцидент трапився у районі Інгулець.
Відео загиблих тварин опублікував Telegram-канал "Свої Кривий Ріг". Його зняла місцева зооволонтерка.
Увага! Відео містять чутливі кадри та ненормативну лексику й не рекомендовані для перегляду неповнолітнім та особам з нестійкою психікою
За словами зооволонтерки, це вже не перший випадок у цьому дворі — перед цим застрелили пса. Кішка померла від кульового поранення. Неподалік лежали дві застрелені пташки.
Жінка припустила, що хтось стріляв у кішку та птахів з вікна. За словами місцевих, стріляти можуть з вікна будинку поруч, люди не раз чули там постріли.
Зоозахисниця написала заяву до поліції. Стрілка розшукують. Біля будинку посилили патрулювання, збирають докази злочину та опитують свідків.
Як розповідав "Телеграф", у Львові жінка, яка вигулювала собаку, вдарила її ногою у живіт. Думки в мережі розділилися.