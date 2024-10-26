Мертвого лева знайшли на сміттєзвалищі м’ясного заводу на Рівненщині (фото 18+)

Звідки на Рівненщині з’явився лев, доки залишається загадкою

На сміттєзвалищі біля м’ясо-кісткового заводу у Костополі (Рівненська область) виявили труп лева. Звідки тварина там взялася ніхто не знає.

Про це повідомило місцева спільнота "ПВК Костопіль" в Instagram. Зазначається, що тварину виявили на звалищі мешканці міста.

Там припустили, що тварина могла втекти з цирку, який приїжджав до міста минулого тижня. Однак автори повідомлення зазначають, що в цьому цирку левів та інших тварин не було, тому питання про те, звідки могла з’явитися ця тварина, залишається відкритим.

Від чого померла тварина також не повідомляється, проте на знімку, який доклали до повідомлення, не видно жодних чітко помітних ушкоджень чи поранень.

Уважні користувачі мережі зазначили, що на цій фотографії також помітно й інших мертвих тварин. Зокрема у верхньому правому кутку можна розглянути мертвого журавля.

Інші користувачі мережі припустили, що лев проживав у когось удома нелегально.

Варто зазначити, що сучасні леви проживають в Африці на південь від Сахари, а також мають невеликий ареал проживання в Індії. На території України вони ніколи не жили, хоча в нашій ері вони зустрічалися на півдні Європи, включаючи Грецію, Болгарію та Грузію.

Як повідомлялося раніше, 23 жовтня під Києвом лось вискочив на дорогу перед автомобілем, чим спричинив серйозну аварію.