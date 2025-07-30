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Пытал и закопал живьем: на Волыни мужчина жестоко наказал свою собаку (фото, видео)

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
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Автор
На Волыни мужчина издевался над собственной собакой Новость обновлена 30 июля 2025, 14:48
На Волыни мужчина издевался над собственной собакой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пес остался жив, но нуждается в лечении

29 июля в селе Сырники Волынской области зафиксирован случай жестокого обращения с животным. Местный житель, по предварительной информации, нанес телесные повреждения собаке за задушенных цыплят.

Об этом сообщила зоозащитница Наталья Петрук. Животное связали, подвергли воздействию электрического тока и закопали в землю живьем.

Этот инцидент получил огласку в соцсетях. Кроме того, преступление не осталось без внимания и правоохранителей — они сейчас расследуют дело.

Жена обвиняемого мужчины не стала его оправдывать и прямо в присутствии полиции подтвердила: ее муж действительно так жестоко поступил с собакой.

Пес остался жив. После происшествия он самостоятельно дошел до соседей, после чего был доставлен в ветеринарную клинику "Top Vet".

Согласно медицинской справке, у животного зафиксированы глубокие открытые раны в области головы, морды и глаз, разрыв правого глаза с выделением гнойного экссудата, гиперемия тканей и признаки истощения. Повреждения, по оценке специалистов, могли быть нанесены длинным острым предметом. Назначено консервативное лечение с последующим хирургическим вмешательством.

На Волыни мужчина пытал собаку – справка ветклиники
Справка от ветклиники

Так выглядит четырехлапый любимец после издевательств владельца.

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На Волыни мужчина пытал свою собаку
Песик получил тяжелые ранения
На Волыни мужчина пытал свою собаку
Песик получил тяжелые ранения

Песик был передан на временную передержку и дальнейшее обследование. Официально полиция Волыни не комментировала инцидент в Сырниках.

Ранее "Телеграф" сообщал, что UAnimals подали обращение в полицию в связи с фактом жестокого обращения с лошадью в Буковеле. В сети обнародовали видео, на котором зафиксировано, как мужчина наносит удары палкой обессиленному животному.