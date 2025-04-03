Лупили знесиленого коня палицею: зоозахисники б’ють на сполох через жорстоке поводження з твариною у Буковелі (оновлено)

В мережі схвильовані побаченим

UAnimals звернулися до поліції через жорстоке поводження з конем у Буковелі. У мережі 2 квітня з’явилось відео, на якому видно, як чоловік б’є знесилену тварину палицею, у тому числі по ногах.

Про це повідомили на Facebook-сторінці організації. Кінь намагався тягнути дерев’яні колоди, але не зміг зрушити їх з місця.

За словами авторки відео, інцидент стався біля готелю Mountain Residence Hotel.

Зверніть увагу, на відео присутні чутливі кадри!

У зоозахисній організації припускають, що тварину використовують під час будівельних робіт і навантажують понад межу. Юристки UAnimals подали заяву до Головного управління поліції в Івано-Франківській області за статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення — жорстоке поводження з тваринами.

"Ми усвідомлюємо, що заява до поліції — не чарівна таблетка. Тому просимо про максимальний розголос цієї ситуації", — додали в UAnimals.

"Телеграф" звернувся за коментарем до самого готелю, однак конкретної інформації стосовно цього випадку там не надали. Згодом у Mountain Residence опублікували офіційну позицію, заявивши, що шоковані й обурені ситуацією.

У готелі наголосили, що категорично засуджують будь-яку жорстокість до тварин і вже почали спільно з курортом шукати власника коня, аби викупити тварину та передати її до спеціалізованого центру. Там, за запевненням представників закладу, коню буде надано лікування, догляд і належне утримання, а про подальшу долю обіцяють відзвітувати публічно.

У Mountain Residence також заявили, що їхній комплекс працює виключно в межах законодавства та міжнародних стандартів сталого розвитку, включаючи вимоги щодо захисту тварин. Інцидент вони назвали неприпустимим і зазначили, що розслідування розпочалося одразу після появи відео — у співпраці з поліцією. Готель пообіцяв зробити все можливе, аби подібне більше не повторилося.

На сторінці готелю в Google Maps користувачі вже залишають негативні відгуки, а також діляться власним досвідом проживання. Користувачка дописала, що співробітники готелю жодним чином не відреагували на те, що на її подругу напав п'яний чоловік, а як компенсацію вже запропонували безкоштовний обід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про звалище з мертвими тваринами, яке було знайдене у Дніпрі. Розташоване воно в Новокодацькому районі міста.