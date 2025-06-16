На Київщині безкарно розстрілюють тварин. Зоозахисники просять розголосу

Вони скаржаться на бездіяльність правоохоронців

В Обухівському районі з вогнепальної зброї розстрілюють вуличних собак. Зоозахисники звернулися до правоохоронців, але ті не поспішають захищати чотирилапих.

Про випадки розстрілу тварин у Facebook повідомляє Громадська організація "Зоозахисники "Арго" м. Обухів Київської області. Зоозахисники просять розголосу кількох випадків вогнепального вбивства тварин скаржаться, що поліція не діє.

Перший розстріл собак стався ще минулого року

"Перший випадок, коли є всі докази, проведені експертизи, є відео визнання вбивці. Справа підходила до суду, але несподівано для нас закрита. Номер провадження #12025111230002365 від 01.12.24 Слідча Вікторія Скиртач. Надійшов лист заявнику, члену нашої Зоозахисной організації, що справу закрито, що це був нещасний випадок загибелі тварини", — описали ситуацію в публікації.

Вбиті собаки

Другий випадок розстрілу собак стався, за словами зоозахисників, на блокпосту. Одна з членів організації викликала на місце загибелі собаки патруль. Також прибула слідча оперативна група, заяву прийняли, а тіло собаки нібито забрали на експертизу. Проте провадження, стверджується у публікації, не відкрите. За словами зоозахисників, номер телефону заявника блокують, спілкування з ним уникають та "грубо поводяться".

Небайдужі звернулися у поліцію

Як повідомляв "Телеграф", у Кривому Розі невідомий розстріляв дворову кішку та птахів. Інцидент трапився у районі Інгулець.