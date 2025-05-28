У Росії школяр влаштував криваву бійню під час дня народження: багато загиблих і поранених

Кривавий день народження в Росії

У російському місті Байкальськ на території садового товариства п'ятеро підлітків загинули під час святкування дня народження. Один з учасників вечірки напав на решту присутніх із ножем, після чого підпалив будинок.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Слідчий комітет Росії. За даними слідства, інцидент трапився в приватному будинку в СНТ "Гірський Байкал" в Іркутській області.

За інформацією слідчих, під час святкування 17-річний Михайло зарізав чотирьох учасників заходу: 13-річного Миколу, 14-річних Вадима та Ойбека, а також 16-річну Поліну. Ще четверо школярів отримали ножові поранення, але змогли втекти з будинку та залишилися живими.

Після нападу нападник підпалив будинок та загинув у вогні разом із убитими ним підлітками. Крім того, один із поранених учасників вечірки отримав удар ножем у шию і перебуває у важкому стані в лікарні.

На місці події працюють слідчі групи. Порушено кримінальні справи за статтями про вбивство двох і більше осіб та замах на вбивство двох і більше осіб. Мотиви нападу поки що не встановлені. Усі учасники заходу були неповнолітніми, молодшому з убитих виповнилося лише 13 років.

Раніше "Телеграф" писав, що неповнолітня фанатка російського маніяка вбила дитину в Бердянську. Поліція добу шукала тіло.