В России школьник устроил кровавую бойню во время дня рождения: много погибших и раненых

Кровавый день рождения в России

В российском городе Байкальск на территории садового общества пятеро подростков погибли во время празднования дня рождения. Один из участников вечеринки напал на остальных собравшихся с ножом, после чего поджег дом.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Следственный комитет России. По данным следствия, инцидент произошел в частном доме в СНО "Горный Байкал" в Иркутской области.

По информации следователей, во время празднования 17-летний Михаил зарезал четырех участников мероприятия: 13-летнего Николая, 14-летних Вадима и Ойбека, а также 16-летнюю Полину. Еще четверо школьников получили ножевые ранения, но смогли сбежать из дома и остались в живых.

После нападения нападавший поджег дом и погиб в огне вместе с убитыми подростками. Кроме того, один из раненых участников вечеринки получил удар ножом в шею и находится в тяжелом состоянии в больнице.

На месте происшествия работают следственные группы. Возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве двух и более человек и покушении на убийство двух и более человек. Мотивы нападения пока не установлены. Все участники мероприятия были несовершеннолетними, младшему из убитых исполнилось всего 13 лет.

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