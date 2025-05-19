Неповнолітня фанатка російського маніяка вбила дитину в Бердянську: що відомо (фото)

Поліція добу шукала тіло

В окупованому Бердянську 17 травня знайшли тіло семирічної дівчинки. Його виявили у лісосмузі зі слідами насильницької смерті. Дитина зникла напередодні, коли вийшла на прогулянку у двір. Попередньо — вбивцею може виявитися інша неповнолітня.

Російський телеграм-канал SHOT заявляє про те, що окупаційна поліція затримала 14-річну дівчину. Начебто та намагалась наслідувати відомого російського вбивцю — "бітцевського маніяка".

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Заявляється, що на місці вбивства знайдено записку із зізнанням в коханні. Попередньо — вбивство могло бути скоєне саме таки способом, як вбивав своїх жертв росіянин — молотком по голові. Дитина гуляла у дворі на вулиці Кабельщиків — тіло знайшли неподалік.

Тіло дитини знайшли в лісосмузі

Лісосмуга не дуже далеко від вулиці, де зникла дитина

Олександр Пічушкін або ж "бітцевський маніяк", "вбивця з шахівницею" — російський серійний вбивця, який хотів здійснити 64 вбивства за кількістю клітинок на шахові дошці. Вбивав у Москві, у Бітцевському лісі. Жертв спочатку скидав в колодязі каналізації, а потім бив по голові саме молотком. Підтверджені 49 жертв, загалом він зізнався в 60 вбивствах. Активно вбивав з 2001 року, однак серію поліція запідозрила тільки у 2005. Майже половина його жертв залишалась невпізнаними, поки він не розповів про це поліції після свого арешту у 2006.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на території України, зокрема в Бердянську вбивали жертв різні серійні маніяки. Окрім Чикатило, їх було чимало.