Розстріляв військового і його тещу. Поліція затримала злочинця з Софіївської Борщагівки (відео, фото)

Поліція з'ясовує обставини злочину

У Софіївській Борщагівці під Києвом вдень у четвер, 8 травня, сталась стрілянина. Невідомий чоловік застрелив військового та його тещу.

Про це повідомляє поліція Київщини. Зазначається, що повідомлення про стрілянину у Бучанському районі надійшло о 15:22.

Поліція Київської області офіційно підтвердила затримання чоловіка, який розстріляв людей. За даними слідства, він стріляв у військового та його родичку.

З'ясувалось, що місяць назад військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Однак 8 травня між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму.

Ця суперечка закінчилась пострілами у військового та його тещу, яка була в машині. Після цього фігурант закрився у себе дома, адже інцидент стався біля його двору. Після оперативних дій поліція затримала 63-річного чоловіка.

До того ж 74-річний чоловік став очевидцем стрілянини. За його словами, стрілок повертався додому з дровами, коли побачив біля свого двору автівку. Тоді він сказав, що "піде розбереться". Після цього сусід зайшов у двір та почув постріли. Коли він вийшов на вулицю, побачив застреленого чоловіка в автівці.

UPD: Як пишуть місцеві канали, стрілок нібито здався поліцейським. Він начебто стріляв з автомата, хоча сам не є військовослужбовцем.

"В селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян. Наразі на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника", — йдеться у повідомленні.

Водночас паблік "Інсайдер Київ" з посиланням на користувачів пише, що "людина стріляла в сусідів, бо нібито ті отруїли його собаку". Наразі на місці інциденту працюють усі служби.

Нагадаємо, що дружину військового збив "бусік", але поліція не визнала її потерпілою. Внаслідок аварії жінка отримала тяжкі травми, і навіть після лікування не може тримати на руках 5-місячну донечку. У справі 28-річна Анастасія Кравчук і досі не фігурує як потерпіла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві сталась моторошна ДТП. Мотоцикліст влетів на великій швидкості в стовп та отримав значні травми.